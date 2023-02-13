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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Savaime pasigalandantys nerūdijančio plieno peiliukai
13 ilgio nustatymų
Naudojimas įjungus į el. tinklą
1,8 m ilgio maitinimo laidu tiekiamas pastovus maitinimas.
Lengvai ir tiksliai pritaikykite plaukų ilgį. Rinkitės iš 12 nustatymų nuo 1 mm iki 23 mm 2 mm intervalais. Jei norite patrumpinti plaukus, paprasčiausiai nuimkite šukas ir kirpkite tiksliai 0,5 mm.
Gerai atrodyti dar niekada nebuvo taip paprasta. Mūsų kirpimo mašinėlės pasižymi savaime pasigalandančiais ašmenimis, kurie yra neįtikėtinai ilgaamžiai ir užtikrina precizišką priežiūrą nuo pirmos dienos iki penkerių metų ir vėliau.
4.5
iš 5
715
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
tatmik
13/02/2023
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
lengva
viskas puiku,lengva naudotis,nereikia nuolat kaitalioti antgalius,uztenka keliu judesiu perjungiant dydziu mygtuka
Argumentai už
illgas laidas
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3505/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3505/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Zebra1985
11/05/2020
Lietuva
Patenkinti šiuo gaminiu
Labai patogi mašinėlė, nesunki ir lengva kirpti su ja
Argumentai už
Patogi,lengva ir nesudetina
Argumentai prieš
Gaila kad belaido negalima kirpti
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3510/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3510/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Ruse
20/01/2021
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Ļoti labi griež matus.
Vīrs saka ka labāka griešanas ierīce, ko viņš meģināja
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.