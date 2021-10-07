30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Nerūdijančiojo plieno peiliukai
13 ilgio nustatymų
75 min. veikimas be laido/8 h krovimas
Mūsų „Philips“ kirpimo mašinėlė su naujomis, pažangiomis šukomis sukurta taip, kad plaukai neužstrigtų. Tad galite nepertraukiamai kirpti plaukus nuo pradžios iki pabaigos.
„Philips Hairclipper 3000“ pasižymi pažangia „DualCut“ technologija, užtikrinančia didžiausią tikslumą. Joje yra dvipusiai peiliukai, kurie išlieka aštrūs tarsi 1-ąją dieną.
Pasigalandantys plieniniai peiliukai yra neįtikėtinai ilgaamžiai. Net po 5 metų jie skuta taip pat švariai ir tiksliai kaip ir 1-ąją dieną.
4.7
iš 5
102
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Šekspīrs
07/10/2021
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Ļoti piemērota kvalitāte tik demokrātiskai cenai.
Man der viss, kas iekļauts aprīkojumā. Pirkšu arī cict Jūsu produkciju.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3520/15 Matu griešanas ierīce
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3520/15 Matu griešanas ierīce
Küllike
18/05/2021
Eesti
Väga hea juukselõikusmasin!
Olen masinaga väga rahul. Terad on tervad ja lõikavad hästi. algul oli kuidagi võõras lõigata, sest vana masina terad nii hästi ei lõiganud. Hea on ka see ,et saab ilma juhtmeta lõigata. Väga käepärane!
Argumentai už
Teravad terad!
Argumentai prieš
Miinuseid ei ole!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3520/15 Juukselõikur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3520/15 Juukselõikur
MAREK Szewczyk
11/03/2024
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
SUPER MASZYNKA
SPISUJE SIĘ DOBRZE I UŻYWAM DO GOLENIA I STRZYŻENIA
Argumentai už
ZALETY PHILIPSA SA ZNANE I MAM 2 TELEWIZORY TEJ MARKI. NIE TRZEBA ZACHWALAĆ.
Argumentai prieš
BRAK
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3520/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3520/15 Maszynka do strzyżenia włosów
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.
Greičiau kerpa ir neužsikemša – išbandyta kerpant plaukus iki 19 mm, lyginant su senesnio modelio šukomis
Kerpa 2 kartus greičiau lyginant su senesniu „Philips“ modeliu