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  • Greitas, vienodas plaukų kirpimas
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  • Greitas, vienodas plaukų kirpimas
  • Greitas, vienodas plaukų kirpimas
  • Greitas, vienodas plaukų kirpimas
  • Greitas, vienodas plaukų kirpimas
  • Greitas, vienodas plaukų kirpimas
  • Greitas, vienodas plaukų kirpimas
  • Greitas, vienodas plaukų kirpimas
  • Greitas, vienodas plaukų kirpimas
  • Greitas, vienodas plaukų kirpimas
  • Greitas, vienodas plaukų kirpimas
  • Greitas, vienodas plaukų kirpimas
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  • Greitas, vienodas plaukų kirpimas
  • Greitas, vienodas plaukų kirpimas
  • Greitas, vienodas plaukų kirpimas
  • Greitas, vienodas plaukų kirpimas
  • Greitas, vienodas plaukų kirpimas
  • Greitas, vienodas plaukų kirpimas
  • Greitas, vienodas plaukų kirpimas
  • Greitas, vienodas plaukų kirpimas
  • Greitas, vienodas plaukų kirpimas
  • Greitas, vienodas plaukų kirpimas

Hairclipper series 3000Plaukų kirpimo mašinėlė

HC3530/15

4.5
| (715) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį
Greitas, vienodas plaukų kirpimas
Su „Philips“ plaukų kirpimo mašinėle 3000 greitai ir tolygiai nukirpsite plaukus. Prietaiso 13 ilgio nustatymų, „Trim-and-Flow“ technologija ir „DualCut“ technologija leidžia greitai pasiekti tolygų kirpimą.
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Standard Product Photograph (PPL) MG, Hair Clippers

Pasaulyje labiausiai mėgstamas elektrinių vyrų kūno priežiūros prietaisų prekės ženklas1

Greitesnis plaukų kirpimas be užsikimšimo

Greitas, vienodas plaukų kirpimas

  • Savaime pasigalandantys nerūdijančio plieno peiliukai

  • 13 ilgio nustatymų

  • 75 min. veikimas be laido / 8 val. krovimas

  • Pridedamos barzdos šukos

Ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas dėl optimizuotos „DuraPower“ konstrukcijos

Ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas dėl optimizuotos „DuraPower“ konstrukcijos

Prietaisas, kuriuo visada galite pasikliauti, kad puikiai atrodytumėte. „DuraPower“ technologija apsaugo variklį ir akumuliatorių nuo per didelės apkrovos, todėl efektyviai prailgina kirpimo mašinėlės tarnavimo laiką.

Lengvai reguliuokite plaukų ilgį nuo 0,5 mm iki 23 mm

Lengvai reguliuokite plaukų ilgį nuo 0,5 mm iki 23 mm

Lengvai ir tiksliai pritaikykite plaukų ilgį. Rinkitės iš 12 nustatymų nuo 1 mm iki 23 mm 2 mm intervalais. Jei norite patrumpinti plaukus, paprasčiausiai nuimkite šukas ir kirpkite tiksliai 0,5 mm.

Savaime pasigalandantys plieniniai ašmenys, kurių nereikia sutepti

Savaime pasigalandantys plieniniai ašmenys, kurių nereikia sutepti

Gerai atrodyti dar niekada nebuvo taip paprasta. Mūsų kirpimo mašinėlės pasižymi savaime pasigalandančiais ašmenimis, kurie yra neįtikėtinai ilgaamžiai ir užtikrina precizišką priežiūrą nuo pirmos dienos iki penkerių metų ir vėliau.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

715

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

13/02/2023

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

lengva

viskas puiku,lengva naudotis,nereikia nuolat kaitalioti antgalius,uztenka keliu judesiu perjungiant dydziu mygtuka

Argumentai už

illgas laidas

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3505/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3505/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

11/05/2020

Lietuva

Lietuva

Patenkinti šiuo gaminiu

Labai patogi mašinėlė, nesunki ir lengva kirpti su ja

Argumentai už

Patogi,lengva ir nesudetina

Argumentai prieš

Gaila kad belaido negalima kirpti

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3510/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3510/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

20/01/2021

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Ļoti labi griež matus.

Vīrs saka ka labāka griešanas ierīce, ko viņš meģināja

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce

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Atsakomybės apribojimai

  1. 2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą. 