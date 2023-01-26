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  • Paprasta, vienoda šukuosena
  • Paprasta, vienoda šukuosena
  • Paprasta, vienoda šukuosena
  • Paprasta, vienoda šukuosena
  • Paprasta, vienoda šukuosena
  • Paprasta, vienoda šukuosena
  • Paprasta, vienoda šukuosena
  • Paprasta, vienoda šukuosena
  • Paprasta, vienoda šukuosena
  • Paprasta, vienoda šukuosena
  • Paprasta, vienoda šukuosena
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  • Paprasta, vienoda šukuosena
  • Paprasta, vienoda šukuosena
  • Paprasta, vienoda šukuosena
  • Paprasta, vienoda šukuosena
  • Paprasta, vienoda šukuosena
  • Paprasta, vienoda šukuosena
  • Paprasta, vienoda šukuosena
  • Paprasta, vienoda šukuosena
  • Paprasta, vienoda šukuosena
  • Paprasta, vienoda šukuosena

Nutraukta gamyba

Hairclipper series 3000Plaukų kirpimo mašinėlė

HC3535/15

4.7
| (67) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Paprasta, vienoda šukuosena
Lengvai, greitai ir paprastai apsikirpkite. „DualCut“ technologija su savaime pasigalandančiais peiliukais kerpa du kartus greičiau*. „Trim-n-Flow“ technologija veikia su neužsikemšančiomis šukomis, tad baigsite formuoti vienu kirpimu.
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Standard Product Photograph (PPL) MG, Hair Clippers

Pasaulyje labiausiai mėgstamas elektrinių vyrų kūno priežiūros prietaisų prekės ženklas1

Greičiau kerpa ir neužsikemša*

Paprasta, vienoda šukuosena

  • Nerūdijančiojo plieno peiliukai

  • 13 ilgio nustatymų

  • 75 min. veikimas be laido/8 h krovimas

  • Krepšelis, žirklės ir barzdos šukos

„Trim-n-Flow“ technologija nepertraukiamam kirpimui

„Trim-n-Flow“ technologija nepertraukiamam kirpimui

Mūsų „Philips“ kirpimo mašinėlė su naujomis, pažangiomis šukomis sukurta taip, kad plaukai neužstrigtų. Tad galite nepertraukiamai kirpti plaukus nuo pradžios iki pabaigos.

Maksimalus tikslumas su dvipusiais peiliukais

Maksimalus tikslumas su dvipusiais peiliukais

„Philips Hairclipper 3000“ pasižymi pažangia „DualCut“ technologija, užtikrinančia didžiausią tikslumą. Joje yra dvipusiai peiliukai, kurie išlieka aštrūs tarsi 1-ąją dieną.

Nusikirpkite tobulai ir saugiai

Nusikirpkite tobulai ir saugiai

Pasigalandantys plieniniai peiliukai yra neįtikėtinai ilgaamžiai. Net po 5 metų jie skuta taip pat švariai ir tiksliai kaip ir 1-ąją dieną.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

67

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

2

26/01/2023

Eesti

Eesti

Patvirtintas pirkėjas

Toote lisafunktsioon.

Võrreldes eelmisega(mis peale 6,5 aastat nüriks läks) on hea lisafunktsioon habemekamm, millega on märksa parem vuntse piirata.

Argumentai už

Hea pea raseerija ja vuntside piiraja.

Argumentai prieš

Hetkel ei tule midagi meelde.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3535/15 Juukselõikur

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3535/15 Juukselõikur

29/01/2021

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

MASZYNKA

MIOD MALINA POMARANCZE SWIETNY ZAKUP SRZYZE SWIETNIE BEZ KABLA PLATANINY SUPER

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów

20/01/2021

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

super ocena produktu

strzyżarka jest super, łatwa w obsłudze i czyszczeniu, polecam ją wszystkim , którzy strzygą się sami.

Argumentai už

łatwość obsługi i czyszczenia

Argumentai prieš

nie widzę, jak na razie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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Atsakomybės apribojimai

  1. 2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą. 

  1. Greičiau kerpa ir neužsikemša – išbandyta kerpant plaukus iki 19 mm, lyginant su senesnio modelio šukomis

  2. Kerpa 2 kartus greičiau lyginant su senesniu „Philips“ modeliu