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Nutraukta gamyba
Nerūdijančiojo plieno peiliukai
13 ilgio nustatymų
75 min. veikimas be laido/8 h krovimas
Krepšelis, žirklės ir barzdos šukos
Mūsų „Philips“ kirpimo mašinėlė su naujomis, pažangiomis šukomis sukurta taip, kad plaukai neužstrigtų. Tad galite nepertraukiamai kirpti plaukus nuo pradžios iki pabaigos.
„Philips Hairclipper 3000“ pasižymi pažangia „DualCut“ technologija, užtikrinančia didžiausią tikslumą. Joje yra dvipusiai peiliukai, kurie išlieka aštrūs tarsi 1-ąją dieną.
Pasigalandantys plieniniai peiliukai yra neįtikėtinai ilgaamžiai. Net po 5 metų jie skuta taip pat švariai ir tiksliai kaip ir 1-ąją dieną.
4.7
iš 5
67
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Raul.
26/01/2023
Eesti
Patvirtintas pirkėjas
Toote lisafunktsioon.
Võrreldes eelmisega(mis peale 6,5 aastat nüriks läks) on hea lisafunktsioon habemekamm, millega on märksa parem vuntse piirata.
Argumentai už
Hea pea raseerija ja vuntside piiraja.
Argumentai prieš
Hetkel ei tule midagi meelde.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3535/15 Juukselõikur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3535/15 Juukselõikur
RUMCAJSS
29/01/2021
Polska
Patvirtintas pirkėjas
MASZYNKA
MIOD MALINA POMARANCZE SWIETNY ZAKUP SRZYZE SWIETNIE BEZ KABLA PLATANINY SUPER
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów
mery em
20/01/2021
Polska
Patvirtintas pirkėjas
super ocena produktu
strzyżarka jest super, łatwa w obsłudze i czyszczeniu, polecam ją wszystkim , którzy strzygą się sami.
Argumentai už
łatwość obsługi i czyszczenia
Argumentai prieš
nie widzę, jak na razie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.
Greičiau kerpa ir neužsikemša – išbandyta kerpant plaukus iki 19 mm, lyginant su senesnio modelio šukomis
Kerpa 2 kartus greičiau lyginant su senesniu „Philips“ modeliu