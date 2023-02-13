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Nauja
Patikimas ir galingas kirpimas
Formuokite sau ar savo artimiesiems tobulai lygią ir tikslią šukuoseną naudodami „Philips Hair Clipper 3000“ plaukų kirpimo mašinėlę, kurioje įmontuoti pasigalandantys peiliukai, užtikrinantys ilgalaikį aštrumą. Patirkite galingą našumą naudodami mašinėlę su maitinimo laidu.
Savaime pasigalandantys peiliukai
9 ilgio nustatymai
Technologija „Trim and Flow“
Naudojimas įjungus į el. tinklą
Ši plaukų kirpimo mašinėlė, turinti 9 ilgio nustatymus kas 3 mm, suteikia jums užtikrintą kirpimo kontrolę. Reguliuojamos šukos leidžia kirpti nuo 3 mm iki 24 mm, o nuėmus šukas galima pasiekti artimą 0,5 mm kirpimą. Patikimas ir paprastas kirpimas.
Mūsų 41 mm pasigalandantys peiliukai ilgai išlaiko aštrumą ir sklandžiai kerpa plaukus, užtikrindami nuoseklią ir tolygią kirpimo kokybę kiekvieną kartą.
Mėgaukitės sklandžiu kirpimu nuo pat pradžių iki galo. Šukos „Trim and Flow“ sukurtos taip, kad plaukai nuolat judėtų ir nesikauptų, todėl jūsų plaukų kirpimo mašinėlė juda be jokių pastangų. Jos padeda išlaikyti pastovią kontrolę ir be pertraukų sukurti idealų stilių.
4.5
iš 5
717
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
tatmik
13/02/2023
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
lengva
viskas puiku,lengva naudotis,nereikia nuolat kaitalioti antgalius,uztenka keliu judesiu perjungiant dydziu mygtuka
Argumentai už
illgas laidas
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3505/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Date of Use 2023-01-13
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3505/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Date of Use 2023-01-13
Zebra1985
11/05/2020
Lietuva
Patenkinti šiuo gaminiu
Labai patogi mašinėlė, nesunki ir lengva kirpti su ja
Argumentai už
Patogi,lengva ir nesudetina
Argumentai prieš
Gaila kad belaido negalima kirpti
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3510/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Date of Use 2020-04-11
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3510/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Date of Use 2020-04-11
Ruse
20/01/2021
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Ļoti labi griež matus.
Vīrs saka ka labāka griešanas ierīce, ko viņš meģināja
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce
Date of Use 2019-12-20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce
Date of Use 2019-12-20
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.
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