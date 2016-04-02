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Nutraukta gamyba
Nerūdijančiojo plieno peiliukai
24 ilgio nustatymai
75 min. veikimas be laido/8 h krovimas
Reguliuojamos barzdos šukos ir dėklas
Nukirpkite bet kokio tipo plaukus naudodami plaukų kirpimo mašinėlę su pažangia „DualCut“ technologija ir dvipusiu kirpimo elementu, užtikrinančiu mažą trintį. Naujoviškas kirpimo elementas sukurtas naudoti ilgai ir plaukus kerpa dvigubai greičiau nei įprastos „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlės. Patvari nerūdijančiojo plieno apsauga suteikia daugiau pasitikėjimo.*
Savaime pasigalandantys nerūdijančiojo plieno peiliukai ilgai išliks aštrūs.
Sukite ilgio nustatymo ratuką, kad pasirinktumėte ir užfiksuotumėte norimą ilgį (galima pasirinkti iš 23 ilgio nustatymų, nuo 1 iki 23 mm, 1 mm tikslumu tarp kiekvienos padalos). Prietaisą galite naudoti ir be šukų – tada galėsite kirpti palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.
4.4
iš 5
24
Atsiliepimai
85%
Rekomenduoja šį gaminį
raku
02/04/2016
Eesti
tundub hea aparaat
Esmamulje väga hea.Töötab vaikselt ja lõikab ilma kakkumata.Lõikepikkuse reguleerimine sujuv.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5440/80 Juukselõikur
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5440/80 Juukselõikur
golibroda79
06/04/2021
Polska
po 5 latach użytkowania mogę napisać
jest ok. używałem głównie bez nasadki do cięcia brody (0,5mm) - czasami obciąłem nimi włosy na głowie. spisuje się cały czas ok tylko ostrza od mycia zaszły białym nalotem (pewnie od zanieczyszczonej wody). ogólnie polecam. kupiłem teraz model HC7650/15 jako zamiennik :) mam nadzieje, że będzie ok!
Argumentai už
wystarczająca praca na aku, tnie i działa
Argumentai prieš
głośna?
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
kaszpir
11/04/2017
Polska
OK i tyle
Dobry sprzęt do tego do czego został stworzony, wytrzymała bateria-polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.
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