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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
„Trim-n-Flow“
28 ilgio nustatymai (0,5–28 mm)
75 min. veikia be laido / 8 h krovimas
100 % plaunamas
Garantija iki 5 metų
Prietaisas, kuriuo visada galite pasikliauti, kad puikiai atrodytumėte. „DuraPower“ technologija apsaugo variklį ir akumuliatorių nuo per didelės apkrovos, todėl efektyviai prailgina kirpimo mašinėlės tarnavimo laiką.
Puikiai tinka bet kokio ilgio plaukams kirpti, „Philips“ kirpimo mašinėlėje yra 2 reguliuojamos šukos ir papildomos 2 mm barzdos šukos. Tiksliai kirpkite nuo 3 mm iki 28 mm 1 mm intervalais. Naudokite 2 mm šukas trumpiems plaukams kirpti arba barzdai formuoti, arba išimkite šukas ir kirpkite itin tiksliai 0,5 mm.
Pasigalandantys plieniniai peiliukai yra neįtikėtinai ilgaamžiai. Net po 5 metų jie skuta taip pat švariai ir tiksliai kaip ir 1-ąją dieną.
4.8
iš 5
803
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
xekrax
04/02/2023
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Nuostabus pirkinys
Labai greitai pristatyta prekė. Gaminys nuostabus, esame labai patenkinti kokybe.
Argumentai už
Ilgai veikianti baterija
Argumentai prieš
Neturiu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5610/15 Plaunama plaukų kirpimo mašinėlė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5610/15 Plaunama plaukų kirpimo mašinėlė
Opītis 77
02/11/2025
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Super
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5610/15 Mazgājama matu griešanas mašīna
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5610/15 Mazgājama matu griešanas mašīna
Plikpauris
21/11/2022
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Vienkāršs un ērts
Vienkāršums. Nekas pārspīlēts.Ērti kopjams. Nomazgā un viss.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5630/15 Mazgājama matu griešanas mašīna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5630/15 Mazgājama matu griešanas mašīna
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.
Garantija suteikiama iki 5 metų, įskaitant 2 metų standartinę pasaulinę garantiją, o užregistravus įrenginį per 90 dienų nuo įsigijimo galima gauti papildomą 3 metų garantiją.
Taikoma tik 5000, 7000 ir 9000 serijos modeliams. Galima įsigyti visame pasaulyje, išskyrus JAV, Kanadą ir Kiniją.