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  • Universalus kirpimas visai šeimai
  • Universalus kirpimas visai šeimai
  • Universalus kirpimas visai šeimai
  • Universalus kirpimas visai šeimai
  • Universalus kirpimas visai šeimai
  • Universalus kirpimas visai šeimai
  • Universalus kirpimas visai šeimai
  • Universalus kirpimas visai šeimai
  • Universalus kirpimas visai šeimai
  • Universalus kirpimas visai šeimai
  • Universalus kirpimas visai šeimai
  • Universalus kirpimas visai šeimai
  • Universalus kirpimas visai šeimai
  • Universalus kirpimas visai šeimai
  • Universalus kirpimas visai šeimai
  • Universalus kirpimas visai šeimai
  • Universalus kirpimas visai šeimai
  • Universalus kirpimas visai šeimai
  • Universalus kirpimas visai šeimai
  • Universalus kirpimas visai šeimai
  • Universalus kirpimas visai šeimai
  • Universalus kirpimas visai šeimai

Nauja

Hair Clipper5000 serija

HC5721/15

4.5

| (717) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį

Universalus kirpimas visai šeimai

Suformuokite sau ar savo artimiesiems tikslią šukuoseną naudodami 5000 serijos „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlę. Ilgai išliekantys aštrūs peiliukai užtikrina sklandų ir lygų rezultatą, o galingas belaidis veikimas leidžia kirptis patogiai ir užtikrintai.

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Standard Product Photograph (PPL) MG, Hair Clippers

Pasaulyje labiausiai mėgstamas elektrinių vyrų kūno priežiūros prietaisų prekės ženklas1

Suformuokite tobulai lygią šukuoseną namuose

Universalus kirpimas visai šeimai

  • Pasigalandantys plieniniai peiliukai

  • 10 ilgio nustatymai

  • „PowerAdapt“ jutiklis

  • Technologija „Trim and Flow“

Pritaikykite savo išvaizdą naudodami 10 reguliuojamus ilgio nustatymus

Pritaikykite savo išvaizdą naudodami 10 reguliuojamus ilgio nustatymus

Ši plaukų kirpimo mašinėlė, turinti 10 ilgio nustatymų kas 3 mm, suteikia jums užtikrintą kirpimo kontrolę. Reguliuojamos šukos leidžia kirpti nuo 3 mm iki 24 mm, o nuėmus šukas galima pasiekti artimą 0,5 mm kirpimą. Patikimas ir paprastas kirpimas.

Maksimalus tikslumas ir ilgalaikis veikimas

Maksimalus tikslumas ir ilgalaikis veikimas

Mūsų 41 mm pasigalandantys peiliukai ilgai išlaiko aštrumą ir sklandžiai kerpa plaukus, užtikrindami nuoseklią ir tolygią kirpimo kokybę kiekvieną kartą.

Vienodam ir lengvam kirpimui namuose

Vienodam ir lengvam kirpimui namuose

Mėgaukitės sklandžiu kirpimu nuo pat pradžių iki galo. Šukos „Trim and Flow“ sukurtos taip, kad plaukai nuolat judėtų ir nesikauptų, todėl jūsų plaukų kirpimo mašinėlė juda be jokių pastangų. Jos padeda išlaikyti pastovią kontrolę ir be pertraukų sukurti idealų stilių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.5

iš 5

717

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

13/02/2023

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

lengva

viskas puiku,lengva naudotis,nereikia nuolat kaitalioti antgalius,uztenka keliu judesiu perjungiant dydziu mygtuka

Argumentai už

illgas laidas

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3505/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

Date of Use 2023-01-13

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3505/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

Date of Use 2023-01-13

11/05/2020

Lietuva

Lietuva

Patenkinti šiuo gaminiu

Labai patogi mašinėlė, nesunki ir lengva kirpti su ja

Argumentai už

Patogi,lengva ir nesudetina

Argumentai prieš

Gaila kad belaido negalima kirpti

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3510/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

Date of Use 2020-04-11

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3510/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

Date of Use 2020-04-11

20/01/2021

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Ļoti labi griež matus.

Vīrs saka ka labāka griešanas ierīce, ko viņš meģināja

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce

Date of Use 2019-12-20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce

Date of Use 2019-12-20

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Atsakomybės apribojimai

  1. 2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą. 

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