Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
PLAUKŲ kirpimo mašinėlės
Visos serijos
Hair Clipper 5000 serija
Nauja
Palaikymas
HC5733/15
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
Repair Instructions Document
JK atitikties deklaracija - English (US)
Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą
Rasti techninės priežiūros centrą
Raskite artimiausius paslaugų centrus, kuriuose atliekamas taisymas ir diagnostika bei tiekiamos originalios dalys
Garantija
Mūsų gaminių garantijos politika
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti