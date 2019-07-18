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Nutraukta gamyba
Nerūdijančiojo plieno peiliukai
60 ilgio nustatymų
120 min. veikimas be laido/1 val. įkrv.
Intuityvi naudotojo sąsaja suteikia tikslią informaciją apie jūsų pasirinktą ilgį. Naudodamiesi mygtukais lengvai pasirinkite ir užfiksuokite daugiau kaip 60 ilgio nustatymų. Greitai pakeiskite ilgio nustatymus arba rinkitės palaipsniui 0,2 mm žingsniu.
Naudodamiesi valdymo mygtukais tiksliai pasirinksite pageidaujamą ilgį iš 60 ilgio nustatymų ir jį užfiksuosite. Norėdami kirpti tiksliai, naudokite šukas ir rinkitės ilgio nustatymus 0,2 mm tikslumu nuo 1 iki 7 mm arba 1 mm tikslumu nuo 7 iki 42 mm. Prietaisą galite naudoti ir be šukų – tada galėsite kirpti palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.
Kirptuvas pateikiamas su 3 reguliuojamomis plaukų šukomis: nuo 1 iki 7 mm, nuo 7 iki 24 mm ir nuo 24 iki 42 mm. Tiesiog pritvirtinkite kurias nors šukas ir pasirinkite daugiau kaip iš 60 fiksuojamų ilgių nustatymų: 0,2 mm tikslumu nuo 1 iki 7 mm arba 1 mm tikslumu nuo 7 iki 42 mm. Kirptuvą galite naudoti ir be šukų – tada galėsite kirpti palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.
4.7
iš 5
162
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Kapciava
18/07/2019
Lietuva
Philips HC7460
Labai lengva ir patikima kirpimo masinele. Ilgai laiko baterija. Geriausia masinele is turetu anksciau. Tai jau antra philips masinele. Rekomenduoju.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 7000 HC7460/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 7000 HC7460/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Raimis
01/03/2022
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Labi griež matus, kas man arī ir vajadzīgs
Vienmēr esmu lietojis Philips tehniku. Šī septītās sērijas matu griežamā mašīnīte strādā ļoti labi, griež matus bez liekām vibrācijām, plaši regulē matu giežanas augstumus mainot uzgaļus
Argumentai už
Philips vienmēr ir ražojis labas preces
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 7000 HC7460/15 Matu griešanas ierīce
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 7000 HC7460/15 Matu griešanas ierīce
xander.sb
15/01/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Wygodny i wydajny.
Maszynka świetnie strzyże. Dokładnie, cicho. Wreszcie nie muszę ładować za każdym razem. Po prostu wrzucam do szuflady i jest gorowa na kolejny raz. 5 strzyżeń to norma i zapas w akumulatorze.
Argumentai už
Wygodna, cicha, wydajny akumulator.
Argumentai prieš
Nie stwierdziłem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.
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