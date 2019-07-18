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  • 1 spustelėjimas, nepriekaištingas tikslumas
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  • 1 spustelėjimas, nepriekaištingas tikslumas
  • 1 spustelėjimas, nepriekaištingas tikslumas
  • 1 spustelėjimas, nepriekaištingas tikslumas
  • 1 spustelėjimas, nepriekaištingas tikslumas
  • 1 spustelėjimas, nepriekaištingas tikslumas
  • 1 spustelėjimas, nepriekaištingas tikslumas
  • 1 spustelėjimas, nepriekaištingas tikslumas
  • 1 spustelėjimas, nepriekaištingas tikslumas
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  • 1 spustelėjimas, nepriekaištingas tikslumas
  • 1 spustelėjimas, nepriekaištingas tikslumas
  • 1 spustelėjimas, nepriekaištingas tikslumas
  • 1 spustelėjimas, nepriekaištingas tikslumas
  • 1 spustelėjimas, nepriekaištingas tikslumas
  • 1 spustelėjimas, nepriekaištingas tikslumas
  • 1 spustelėjimas, nepriekaištingas tikslumas

Nutraukta gamyba

Hairclipper series 7000Plaukų kirpimo mašinėlė

HC7460/15

4.7
| (162) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
1 spustelėjimas, nepriekaištingas tikslumas
7000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ vienu spustelėjimu užtikrina tikslumą ir valdymą. Dėl motorizuotų šukų ir efektyvaus kirpimo elemento, tai vienintelė plaukų kirpimo mašinėlė, su kuria gausite tokį rezultatą, kokio ir tikėjotės.
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Standard Product Photograph (PPL) MG, Hair Clippers

Pasaulyje labiausiai mėgstamas elektrinių vyrų kūno priežiūros prietaisų prekės ženklas1

su motorizuotomis šukomis

1 spustelėjimas, nepriekaištingas tikslumas

  • Nerūdijančiojo plieno peiliukai

  • 60 ilgio nustatymų

  • 120 min. veikimas be laido/1 val. įkrv.

Valdymo mygtukai

Valdymo mygtukai

Intuityvi naudotojo sąsaja suteikia tikslią informaciją apie jūsų pasirinktą ilgį. Naudodamiesi mygtukais lengvai pasirinkite ir užfiksuokite daugiau kaip 60 ilgio nustatymų. Greitai pakeiskite ilgio nustatymus arba rinkitės palaipsniui 0,2 mm žingsniu.

Lengva pasirinkti ir užfiksuoti 60 ilgio nustatymų: nuo 0,5 iki 42 mm

Lengva pasirinkti ir užfiksuoti 60 ilgio nustatymų: nuo 0,5 iki 42 mm

Naudodamiesi valdymo mygtukais tiksliai pasirinksite pageidaujamą ilgį iš 60 ilgio nustatymų ir jį užfiksuosite. Norėdami kirpti tiksliai, naudokite šukas ir rinkitės ilgio nustatymus 0,2 mm tikslumu nuo 1 iki 7 mm arba 1 mm tikslumu nuo 7 iki 42 mm. Prietaisą galite naudoti ir be šukų – tada galėsite kirpti palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.

Reguliuojamos plaukų šukos geriausiems kirpimo rezultatams

Reguliuojamos plaukų šukos geriausiems kirpimo rezultatams

Kirptuvas pateikiamas su 3 reguliuojamomis plaukų šukomis: nuo 1 iki 7 mm, nuo 7 iki 24 mm ir nuo 24 iki 42 mm. Tiesiog pritvirtinkite kurias nors šukas ir pasirinkite daugiau kaip iš 60 fiksuojamų ilgių nustatymų: 0,2 mm tikslumu nuo 1 iki 7 mm arba 1 mm tikslumu nuo 7 iki 42 mm. Kirptuvą galite naudoti ir be šukų – tada galėsite kirpti palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

162

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Philips HC7460

Labai lengva ir patikima kirpimo masinele. Ilgai laiko baterija. Geriausia masinele is turetu anksciau. Tai jau antra philips masinele. Rekomenduoju.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 7000 HC7460/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 7000 HC7460/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

01/03/2022

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Labi griež matus, kas man arī ir vajadzīgs

Vienmēr esmu lietojis Philips tehniku. Šī septītās sērijas matu griežamā mašīnīte strādā ļoti labi, griež matus bez liekām vibrācijām, plaši regulē matu giežanas augstumus mainot uzgaļus

Argumentai už

Philips vienmēr ir ražojis labas preces

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 7000 HC7460/15 Matu griešanas ierīce

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 7000 HC7460/15 Matu griešanas ierīce

15/01/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Wygodny i wydajny.

Maszynka świetnie strzyże. Dokładnie, cicho. Wreszcie nie muszę ładować za każdym razem. Po prostu wrzucam do szuflady i jest gorowa na kolejny raz. 5 strzyżeń to norma i zapas w akumulatorze.

Argumentai už

Wygodna, cicha, wydajny akumulator.

Argumentai prieš

Nie stwierdziłem.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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  1. 2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą. 

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