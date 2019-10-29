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Nauja
Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
Formuokite universalias ir tikslias šukuosenas su 28 ilgio nustatymais ir pasigalandančiais peiliukais, kurie išlieka aštrūs po kiekvieno naudojimo. Mėgaukitės aiškiais ir nuosekliais rezultatais namuose.
Pasigalandantys plieniniai peiliukai
28 ilgio nustatymai
„PowerAdapt“ jutiklis
Technologija „Trim and Flow“
Sukurkite savo stilių naudodami 28 ilgio nustatymus, reguliuojamus tiksliai kas 1 mm. Trys reguliuojamos šukos, kurių ilgis yra nuo 2 mm iki 28 mm, suteikia jums visišką kontrolę kuriant bet kokį stilių, o nuėmus šukas galima atlikti švarų 0,5 mm kirpimą. Pasitikėjimą suteikianti, pritaikyta priežiūra tapo paprasta.
Pasiekite nepriekaištingą kirpimą su 41 mm pasigalandančiais plieniniais peiliukais, sukurtais užtikrinti ilgalaikį našumą
Mėgaukitės sklandžiu kirpimu nuo pat pradžių iki galo. Šukos „Trim and Flow“ sukurtos taip, kad plaukai nuolat judėtų ir nesikauptų, todėl jūsų plaukų kirpimo mašinėlė juda be jokių pastangų. Jos padeda išlaikyti pastovią kontrolę ir be pertraukų sukurti idealų stilių.
4.5
iš 5
285
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Striksė
29/10/2019
Lietuva
Puiki plaukų kirpimo mašinėlė
Lengva naudoti. Galima pasirinkti įvairų plaukų ilgį.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
orange
16/03/2016
Lietuva
Greitas, lengvas ir patogus naudojimas
Super plaukų kirpimo mašinėlė. Mums labai patiko, išbandėm plaukų kirpimo mašinėlę, patogu ir lengva naudoti, greitis nusistato kas 1 milimetrą. Ir svarbiausia, kad pakrauti mašinėlę reikia tik 1 valandą ir gali kirpti kaip rašo aprašyme 120 min. be laido, mums nereikėjo tiek, užteko 20 min. ar mažiau. Taigi, galima apkirpti kelis žmones per tokį laiką. Rekomenduojam šį gaminį, pirkite, nepasigailėsite. Perfect. Vertinam 10+
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Jurčiks
06/09/2020
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Ļoti ērti un saprotami regulējas vajadzīgai garums
Es esmu apmierināts ar doto produktu,jo es nēsmu profesenāls frizieris bet ar šo mašīnīti tīri tā neko nogriezu matus.Man patika ka es uzliekot jebkuru garuma uzgali ciparu panelis uzrādīja pareizo griešanas garumu,kas ir diezgan ērti un saprotami,kā arī griešanas laikā grieza labi neplēsa matus.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce
Date of Use 2019-08-06
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce
Date of Use 2019-08-06
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.
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