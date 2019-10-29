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  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas
  • Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas

Nauja

Hair Clipper7000 serija

HC7722/15

4.5

| (285) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį

Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas

Formuokite universalias ir tikslias šukuosenas su 28 ilgio nustatymais ir pasigalandančiais peiliukais, kurie išlieka aštrūs po kiekvieno naudojimo. Mėgaukitės aiškiais ir nuosekliais rezultatais namuose.

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Standard Product Photograph (PPL) MG, Hair Clippers

Pasaulyje labiausiai mėgstamas elektrinių vyrų kūno priežiūros prietaisų prekės ženklas1

Galingas našumas užtikrintam kirpimui

Tikslus ir universalus šukuosenų formavimas

  • Pasigalandantys plieniniai peiliukai

  • 28 ilgio nustatymai

  • „PowerAdapt“ jutiklis

  • Technologija „Trim and Flow“

Pritaikykite savo išvaizdą naudodami 28 reguliuojamus ilgio nustatymus

Pritaikykite savo išvaizdą naudodami 28 reguliuojamus ilgio nustatymus

Sukurkite savo stilių naudodami 28 ilgio nustatymus, reguliuojamus tiksliai kas 1 mm. Trys reguliuojamos šukos, kurių ilgis yra nuo 2 mm iki 28 mm, suteikia jums visišką kontrolę kuriant bet kokį stilių, o nuėmus šukas galima atlikti švarų 0,5 mm kirpimą. Pasitikėjimą suteikianti, pritaikyta priežiūra tapo paprasta.

Maksimalus tikslumas ir ilgalaikis veikimas

Maksimalus tikslumas ir ilgalaikis veikimas

Pasiekite nepriekaištingą kirpimą su 41 mm pasigalandančiais plieniniais peiliukais, sukurtais užtikrinti ilgalaikį našumą

Vienodam ir lengvam kirpimui namuose

Vienodam ir lengvam kirpimui namuose

Mėgaukitės sklandžiu kirpimu nuo pat pradžių iki galo. Šukos „Trim and Flow“ sukurtos taip, kad plaukai nuolat judėtų ir nesikauptų, todėl jūsų plaukų kirpimo mašinėlė juda be jokių pastangų. Jos padeda išlaikyti pastovią kontrolę ir be pertraukų sukurti idealų stilių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

285

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

29/10/2019

Lietuva

Lietuva

Puiki plaukų kirpimo mašinėlė

Lengva naudoti. Galima pasirinkti įvairų plaukų ilgį.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

16/03/2016

Lietuva

Lietuva

Greitas, lengvas ir patogus naudojimas

Super plaukų kirpimo mašinėlė. Mums labai patiko, išbandėm plaukų kirpimo mašinėlę, patogu ir lengva naudoti, greitis nusistato kas 1 milimetrą. Ir svarbiausia, kad pakrauti mašinėlę reikia tik 1 valandą ir gali kirpti kaip rašo aprašyme 120 min. be laido, mums nereikėjo tiek, užteko 20 min. ar mažiau. Taigi, galima apkirpti kelis žmones per tokį laiką. Rekomenduojam šį gaminį, pirkite, nepasigailėsite. Perfect. Vertinam 10+

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

06/09/2020

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Ļoti ērti un saprotami regulējas vajadzīgai garums

Es esmu apmierināts ar doto produktu,jo es nēsmu profesenāls frizieris bet ar šo mašīnīti tīri tā neko nogriezu matus.Man patika ka es uzliekot jebkuru garuma uzgali ciparu panelis uzrādīja pareizo griešanas garumu,kas ir diezgan ērti un saprotami,kā arī griešanas laikā grieza labi neplēsa matus.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce

Date of Use 2019-08-06

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce

Date of Use 2019-08-06

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  1. 2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą. 

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