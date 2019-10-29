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  • Skaitmeninis jutiklinis reguliavimas
  • Skaitmeninis jutiklinis reguliavimas
  • Skaitmeninis jutiklinis reguliavimas
  • Skaitmeninis jutiklinis reguliavimas
  • Skaitmeninis jutiklinis reguliavimas
  • Skaitmeninis jutiklinis reguliavimas
  • Skaitmeninis jutiklinis reguliavimas
  • Skaitmeninis jutiklinis reguliavimas
  • Skaitmeninis jutiklinis reguliavimas
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  • Skaitmeninis jutiklinis reguliavimas
  • Skaitmeninis jutiklinis reguliavimas
  • Skaitmeninis jutiklinis reguliavimas
  • Skaitmeninis jutiklinis reguliavimas
  • Skaitmeninis jutiklinis reguliavimas
  • Skaitmeninis jutiklinis reguliavimas
  • Skaitmeninis jutiklinis reguliavimas
  • Skaitmeninis jutiklinis reguliavimas

Nutraukta gamyba

Hairclipper series 9000Plaukų kirpimo mašinėlė

HC9450/15

4.5
| (279) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Skaitmeninis jutiklinis reguliavimas
9000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ pasižymi kirpimo tikslumu ir geru mašinėlės valdymu. Dėl skaitmeninio braukimo, motorizuotų šukų, atminties funkcijos ir efektyvaus kirpimo elemento, tai vienintelė plaukų kirpimo mašinėlė, su kuria gausite tokį rezultatą, kokio ir tikėjotės.
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Standard Product Photograph (PPL) MG, Hair Clippers

Pasaulyje labiausiai mėgstamas elektrinių vyrų kūno priežiūros prietaisų prekės ženklas1

su motorizuotomis šukomis

Skaitmeninis jutiklinis reguliavimas

  • Titano peiliukai

  • 400 ilgio nustatymų

  • 120 min. veikimas be laido/1 val. įkrv.

Skaitmeninė braukimo sąsaja

Skaitmeninė braukimo sąsaja

Skaitmeninė braukimo sąsaja tiksliai reaguoja į pasirinktą ilgį. Naudodamiesi jutikliniu ekranu lengvai persikelsite daugiau kaip per 400 ilgio nustatymų. Greitai persikelkite per ilgio nustatymus arba rinkitės palaipsniui 0,1 mm tikslumu.

Prisitaiko prie skirtingų ilgio nustatymų

Prisitaiko prie skirtingų ilgio nustatymų

Naudokite skaitmeninio perbraukimo funkciją, kad užsifiksuotumėte norimą ilgį. Galite rinktis iš daugiau nei 400 ilgių 0,1 mm tikslumu arba nuimti šukas ir nukirpti 0,5 mm ilgio plaukus.

Kirpkite norimo ilgio plaukus

Kirpkite norimo ilgio plaukus

Kirpkite tiksliai naudodami 3 reguliuojamo ilgio plaukų šukas. Užfiksuokite daugiau nei 400 plaukų ilgio nustatymų nuo 1 mm iki 42 mm arba naudokite kirpimo mašinėlę be šukų, kad nukirptumėte 0,5 mm ilgio plaukus.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-612383
  • Award image AWARD-3620250

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

279

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

29/10/2019

Lietuva

Lietuva

Puiki plaukų kirpimo mašinėlė

Lengva naudoti. Galima pasirinkti įvairų plaukų ilgį.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

16/03/2016

Lietuva

Lietuva

Greitas, lengvas ir patogus naudojimas

Super plaukų kirpimo mašinėlė. Mums labai patiko, išbandėm plaukų kirpimo mašinėlę, patogu ir lengva naudoti, greitis nusistato kas 1 milimetrą. Ir svarbiausia, kad pakrauti mašinėlę reikia tik 1 valandą ir gali kirpti kaip rašo aprašyme 120 min. be laido, mums nereikėjo tiek, užteko 20 min. ar mažiau. Taigi, galima apkirpti kelis žmones per tokį laiką. Rekomenduojam šį gaminį, pirkite, nepasigailėsite. Perfect. Vertinam 10+

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

06/09/2020

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Ļoti ērti un saprotami regulējas vajadzīgai garums

Es esmu apmierināts ar doto produktu,jo es nēsmu profesenāls frizieris bet ar šo mašīnīti tīri tā neko nogriezu matus.Man patika ka es uzliekot jebkuru garuma uzgali ciparu panelis uzrādīja pareizo griešanas garumu,kas ir diezgan ērti un saprotami,kā arī griešanas laikā grieza labi neplēsa matus.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce

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  1. 2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą. 

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