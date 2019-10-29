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Nutraukta gamyba
Titano peiliukai
400 ilgio nustatymų
120 min. veikimas be laido/1 val. įkrv.
Skaitmeninė braukimo sąsaja tiksliai reaguoja į pasirinktą ilgį. Naudodamiesi jutikliniu ekranu lengvai persikelsite daugiau kaip per 400 ilgio nustatymų. Greitai persikelkite per ilgio nustatymus arba rinkitės palaipsniui 0,1 mm tikslumu.
Naudokite skaitmeninio perbraukimo funkciją, kad užsifiksuotumėte norimą ilgį. Galite rinktis iš daugiau nei 400 ilgių 0,1 mm tikslumu arba nuimti šukas ir nukirpti 0,5 mm ilgio plaukus.
Kirpkite tiksliai naudodami 3 reguliuojamo ilgio plaukų šukas. Užfiksuokite daugiau nei 400 plaukų ilgio nustatymų nuo 1 mm iki 42 mm arba naudokite kirpimo mašinėlę be šukų, kad nukirptumėte 0,5 mm ilgio plaukus.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
279
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
Striksė
29/10/2019
Lietuva
Puiki plaukų kirpimo mašinėlė
Lengva naudoti. Galima pasirinkti įvairų plaukų ilgį.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
orange
16/03/2016
Lietuva
Greitas, lengvas ir patogus naudojimas
Super plaukų kirpimo mašinėlė. Mums labai patiko, išbandėm plaukų kirpimo mašinėlę, patogu ir lengva naudoti, greitis nusistato kas 1 milimetrą. Ir svarbiausia, kad pakrauti mašinėlę reikia tik 1 valandą ir gali kirpti kaip rašo aprašyme 120 min. be laido, mums nereikėjo tiek, užteko 20 min. ar mažiau. Taigi, galima apkirpti kelis žmones per tokį laiką. Rekomenduojam šį gaminį, pirkite, nepasigailėsite. Perfect. Vertinam 10+
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Jurčiks
06/09/2020
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Ļoti ērti un saprotami regulējas vajadzīgai garums
Es esmu apmierināts ar doto produktu,jo es nēsmu profesenāls frizieris bet ar šo mašīnīti tīri tā neko nogriezu matus.Man patika ka es uzliekot jebkuru garuma uzgali ciparu panelis uzrādīja pareizo griešanas garumu,kas ir diezgan ērti un saprotami,kā arī griešanas laikā grieza labi neplēsa matus.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.
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