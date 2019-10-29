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28 ilgio kirpimo nustatymai ir savaime pasigalandantys titano peiliukai užtikrina tikslų ir precizišką kirpimą. Tikslumo įrankiai pereinančio ilgio plaukams padės sukurti sklandžius perėjimus. Kirpkite profesionaliai namuose naudodami šį universalų „Philips Barber“ priedų rinkinį.
Pasigalandantys titano ašmenys
28 ilgio nustatymai
„PowerAdapt“ jutiklis
Technologija „Trim and Flow“
4 dalių kirpėjo reikmenų rinkinys suteikia viską, ko reikia užtikrintam kirpimui namuose. Jame yra žirklės, šukos, kirpėjo apsiaustas ir plaukų kirpimo antgaliai.
4.5
iš 5
285
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Striksė
29/10/2019
Lietuva
Puiki plaukų kirpimo mašinėlė
Lengva naudoti. Galima pasirinkti įvairų plaukų ilgį.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
orange
16/03/2016
Lietuva
Greitas, lengvas ir patogus naudojimas
Super plaukų kirpimo mašinėlė. Mums labai patiko, išbandėm plaukų kirpimo mašinėlę, patogu ir lengva naudoti, greitis nusistato kas 1 milimetrą. Ir svarbiausia, kad pakrauti mašinėlę reikia tik 1 valandą ir gali kirpti kaip rašo aprašyme 120 min. be laido, mums nereikėjo tiek, užteko 20 min. ar mažiau. Taigi, galima apkirpti kelis žmones per tokį laiką. Rekomenduojam šį gaminį, pirkite, nepasigailėsite. Perfect. Vertinam 10+
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Jurčiks
06/09/2020
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Ļoti ērti un saprotami regulējas vajadzīgai garums
Es esmu apmierināts ar doto produktu,jo es nēsmu profesenāls frizieris bet ar šo mašīnīti tīri tā neko nogriezu matus.Man patika ka es uzliekot jebkuru garuma uzgali ciparu panelis uzrādīja pareizo griešanas garumu,kas ir diezgan ērti un saprotami,kā arī griešanas laikā grieza labi neplēsa matus.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce
Date of Use 2019-08-06
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce
Date of Use 2019-08-06
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.
Palyginti su profesionaliu kirpėju.
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