GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Tobulai iškepti auksinės spalvos vafliai
  • Tobulai iškepti auksinės spalvos vafliai
  • Tobulai iškepti auksinės spalvos vafliai
  • Tobulai iškepti auksinės spalvos vafliai
  • Tobulai iškepti auksinės spalvos vafliai
  • Tobulai iškepti auksinės spalvos vafliai
  • Tobulai iškepti auksinės spalvos vafliai
  • Tobulai iškepti auksinės spalvos vafliai
  • Tobulai iškepti auksinės spalvos vafliai
  • Tobulai iškepti auksinės spalvos vafliai

3000 serijaVaflių keptuvė

HD2332/90

4.9
| (16) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Tobulai iškepti auksinės spalvos vafliai
Mėgaukitės auksinės spalvos gardžiais vafliais, pagamintais naudojant „Philips“ 3000 serijos vaflių keptuvę. Nelimpančios vaflių plokštelės gerai įkaista, kad vafliai būtų gardūs, o vaflių keptuvę būtų lengva išvalyti
Peržiūrėti visas naudas

Mėgaukitės puikiai iškeptų vaflių skoniu

Tobulai iškepti auksinės spalvos vafliai

Vaflių plokštelės mėgstamam saldžiam užkandžiui

Vaflių plokštelės mėgstamam saldžiam užkandžiui

Iškepkite auksinės spalvos vaflius

750 W galios tobulam skrudinimui

750 W galios tobulam skrudinimui

Greitai įkaistanti 750 W vaflių keptuvė viską paskrudina iki tobulo auksinio traškumo.

Nelimpančios plokštelės, kad būtų lengva nuvalyti

Nelimpančios plokštelės, kad būtų lengva nuvalyti

Daugiau jokio prilipusio maisto ir šveitimo. Dėl ilgaamžės nelimpančios vaflių plokštelių dangos, vaflių keptuvę išvalysite be jokio vargo.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

16

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

28/12/2025

Україна

Україна

Мій шалений досвід

Була в мене колись 3 в 1 вафельниця, якась дешева фірма, десь за пів року користування, вона просто задимілась. Я довго не купувала нову, аж поки сестра не купила дорогу, теж 3 в 1, там для бутерів, гриль і вафельниця від Philips. Вона класно працювала і найчастіше ми використовуємо саме вафельницю і насадку для бутербродів, я малому робила в школу. І от почались осінні канікули, оскільки я працюю з дому, я працюю на кухні за ноутбуком а син грався в кімнаті. І ось власне пік історії - закриваю я в пʼятницю ноут, і думаю вимкну з розетки, занесу в кімнату, бо вже нарешті і в мене був вихідний, і відчуваю щось тепле таке - а це включена вафельниця!!! Я в шоці її вимикаю і намагаюсь згадати, коли останній раз її використовувала, і розумію що востаннє я робила малому бутерброди саме в пʼятницю, тобто тиждень назад , до школи ! Телефоную сестрі, запитую чи вона користувалась, вона каже, що вже давно її не брала і я розумію, що таки цілий тиждень вона була включена в розетку, і працювала !!!Чесно, це був перший раз в житті така ситуація, бо я сиділа на кухні всі ці дні за столом і працювала, але не чула жодного звуку від неї і якимось дивом вона не перегоріла, не загорілась скатерка, і ми всі залишились живі а вафельниця - залишилась робочою! Хто має таку модель, знають що її можна поставити на бочок і вона буде старіти , так от в цьому шаленому робочому ритмі, поставила її вниз під стіл і просто забула вимкнути з розетки на цілий тиждень. Так що, ця модель і ця фірма - моя щира рекомендація для усіх хто шукає вафельницю або бутербродницю чи гриль! Вона вас не підведе, навіть такі критичні моменти, який стався зі мною !

Argumentai už

Він допоможе у приготуванні страв і збереже ваші нерви

Argumentai prieš

Немає у нього проти

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HD2332/90 Вафельниця

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HD2332/90 Вафельниця

29/12/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Піч чудова

Єдине, чого не вистачає бутербродниці, на мій розсуд, то це якогось таймеру с функцією відключення. А взагалі чудовий пристрій. Тепер у мене щоранку різні смажені бутерброди.

Argumentai už

Оптимальна вага, якісні матеріали, легке використання

Argumentai prieš

короткий шнур (бажано ще додати 20-30 см), відсутність таймеру

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

25/06/2024

Україна

Україна

Надійна і якісна

Мій син любить паніні і гарячі бутерброди,тому ця сендвічниця дуже спростила їх приготування.Дуже швидко і смачно,компактна і якісна.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.