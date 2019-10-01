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  • Skanūs sumuštiniai, kuriuos lengva paruošti
  • Skanūs sumuštiniai, kuriuos lengva paruošti
  • Skanūs sumuštiniai, kuriuos lengva paruošti
  • Skanūs sumuštiniai, kuriuos lengva paruošti
  • Skanūs sumuštiniai, kuriuos lengva paruošti
  • Skanūs sumuštiniai, kuriuos lengva paruošti

Nutraukta gamyba

Daily CollectionSumuštinių keptuvė

HD2392/90

4.3
| (7) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį
Skanūs sumuštiniai, kuriuos lengva paruošti
Kepkite tobulus sumuštinius bet kada naudodamiesi šia didelės galios sumuštinių keptuve su aukštos temperatūros funkcija ir „Cut&seal“ plokštelėmis, kurios išlaiko produktus sumuštinio viduje. Lengva fiksavimo sistema ir galimybė kompaktiškai laikyti vertikalioje padėtyje.
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Lengva užrakto sistema ir vertikali laikymo padėtis

Skanūs sumuštiniai, kuriuos lengva paruošti

  • 820 W

  • „Cut&seal“ plokštelės

„Cut&seal“ plokštės išlaiko produktus ir sūrį sumuštinio viduje

„Cut&seal“ plokštės išlaiko produktus ir sūrį sumuštinio viduje

„Cut&seal“ plokštelės garantuoja, kad produktai ir sūris išliks sumuštinio viduje

Aukšta temperatūra – tobulai paskrudintam sumuštiniui

Aukšta temperatūra leidžia tobulai paskrudinti sumuštinį, todėl susidaro skani plutelė.

Lengvai užsifiksuojanti užrakto sistema

Lengvai užsifiksuojanti užrakto sistema

Tiesiog paspauskite ir užfiksuokite sumuštinių keptuvę.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.3

iš 5

7

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek za přijatelnou cenu

Po dřívějších zkušenostech jsem vsadil na toustovač Philips a dobře jsem udělal.Toustovač je nejenom skladný,ale i energetický málo náročný.Tousty jsou rychle hotové,krátká doba nahřívání,ale i údržba je velice jednoduchá.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

06/06/2019

България

България

Доволни сме от избора

Добър тостер с незалепващо покритие. Удобен за работа, ползваме го ежедневно, без забележки след доста дълга употреба.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2392/40 Сандвич-тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2392/40 Сандвич-тостер

09/03/2019

Česká republika

Česká republika

výborný, kvalitní, bezpečný sendvičovač

Rovnoměrně opeče sendviče, má výborný výkon, opečení trvá 3 - 4 minuty, povrch naprosto nepřilnavý.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

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