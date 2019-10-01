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Nutraukta gamyba
820 W
„Cut&seal“ plokštelės
„Cut&seal“ plokštelės garantuoja, kad produktai ir sūris išliks sumuštinio viduje
Aukšta temperatūra leidžia tobulai paskrudinti sumuštinį, todėl susidaro skani plutelė.
Tiesiog paspauskite ir užfiksuokite sumuštinių keptuvę.
4.3
iš 5
7
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
rad19
01/10/2019
Česká republika
Kvalitní výrobek za přijatelnou cenu
Po dřívějších zkušenostech jsem vsadil na toustovač Philips a dobře jsem udělal.Toustovač je nejenom skladný,ale i energetický málo náročný.Tousty jsou rychle hotové,krátká doba nahřívání,ale i údržba je velice jednoduchá.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
Иван21
06/06/2019
България
Доволни сме от избора
Добър тостер с незалепващо покритие. Удобен за работа, ползваме го ежедневно, без забележки след доста дълга употреба.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2392/40 Сандвич-тостер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2392/40 Сандвич-тостер
mateska
09/03/2019
Česká republika
výborný, kvalitní, bezpečný sendvičovač
Rovnoměrně opeče sendviče, má výborný výkon, opečení trvá 3 - 4 minuty, povrch naprosto nepřilnavý.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač