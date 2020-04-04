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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
HD2415/80
900 W
Kadangi plokštelės didelės, galima dėti įvairių rūšių sumuštinius.
Greitai pasiekiami skanūs rezultatai – 900 W galios.
Skaitmeninis laikmatis su garsiniu signalu „Paruošta“.
2.3
iš 5
3
Atsiliepimai
Kolarik
04/04/2020
Česká republika
Chybějící podstatné náhradní díly
S výrobkem jsme byli spokojeni. Vyjímatelné a velké pláty velmi usnadnily údržbu. Bohužel když se po nějaké době začaly loupat není možné sehnat náhradu. Což je celkem škoda, protože sendvičovač je jinak velmi dobrý výrobek a rádi bychom jej používali dále. Takže pro příště budeme vybírat produkt (firmu), která více myslí i na dlouhodobé používání jejich výrobků.
Argumentai už
Kvalitní provedení, časovač, dobrá tepelná izolace dotykových částí.
Argumentai prieš
Absence náhradních dílů.
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2415/80 Sendvičovač
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2415/80 Sendvičovač
eMeM
24/01/2015
Česká republika
Máte rádi sendviče, ale nikoliv mytí sendvičovače?
Pokud máte rádi sendviče, ale nikoliv mytí sendvičovače, pak je tento docela slušnou volbou. Plochy se totiž dají odejmout a umýt v myčce. Časovač vám připomene, abyste nezapomněli sendvič v zařízení, když si během jeho přípravy chcete vyřídit něco jiného. Bohužel, uchycení vyjímatelných pečících ploch není vyřešeno příliš důvěryhodně - jedná se o tenké napružené ocelové plíšky, které nevypadají příliš odolně, a občas je nutno je přihnout, aby držely, a nebo šly zacvaknout. Nějaký mechanismus s tlačítkem na "click&release" by neuškodil. Taktéž je docela škoda, že přístroj není typu 3-in-1 (sendviče, wafle, kontaktní gril), pokryl by větší rozsah...
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2415/80 Sendvičovač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2415/80 Sendvičovač
GeorgMatches
26/08/2013
Česká republika
Výrobek je po krátké době na vyhození.
Vlivem běžného provozního opotřebení došlo k oloupání vyjímatelných plotének. Ten kdo by předpokládal, že bude možné tento spotřební díl objednat v servisu je na omylu... není to možné. Tak bude jinak plně funkční přístroj odevzdán do sběrného dvoru. Nic podobného si od PHILIPSe již nikdy nekoupím.
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2415/80 Sendvičovač
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2415/80 Sendvičovač