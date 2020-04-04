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Nutraukta gamyba

Sumuštinių keptuvė

HD2415/80

2.3
| (3) Atsiliepimai
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Išsikepkite kokius tik norite sumuštinius. Bet kokius savo mėgstamus sumuštinius dėkite tarp didelių plokštelių ir pasirinkite norimą kepimo laiką. Keptuvę valyti dabar daug lengviau, nes jos teflonines, išimamas plokšteles galima plauti indaplovėje.
Peržiūrėti visas naudas

Nustatykite skanių sumuštinių kepimo laikmatį

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  • 900 W

Kadangi plokštelės didelės, galima dėti įvairių rūšių sumuštinius

Kadangi plokštelės didelės, galima dėti įvairių rūšių sumuštinius.

Greitai pasiekiami skanūs rezultatai – 900 W galios

Greitai pasiekiami skanūs rezultatai – 900 W galios.

Skaitmeninis laikmatis su garsiniu signalu „Paruošta“

Skaitmeninis laikmatis su garsiniu signalu „Paruošta“.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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2.3

iš 5

3

Atsiliepimai

5
4
2

04/04/2020

Česká republika

Česká republika

Chybějící podstatné náhradní díly

S výrobkem jsme byli spokojeni. Vyjímatelné a velké pláty velmi usnadnily údržbu. Bohužel když se po nějaké době začaly loupat není možné sehnat náhradu. Což je celkem škoda, protože sendvičovač je jinak velmi dobrý výrobek a rádi bychom jej používali dále. Takže pro příště budeme vybírat produkt (firmu), která více myslí i na dlouhodobé používání jejich výrobků.

Argumentai už

Kvalitní provedení, časovač, dobrá tepelná izolace dotykových částí.

Argumentai prieš

Absence náhradních dílů.

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2415/80 Sendvičovač

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2415/80 Sendvičovač

24/01/2015

Česká republika

Česká republika

Máte rádi sendviče, ale nikoliv mytí sendvičovače?

Pokud máte rádi sendviče, ale nikoliv mytí sendvičovače, pak je tento docela slušnou volbou. Plochy se totiž dají odejmout a umýt v myčce. Časovač vám připomene, abyste nezapomněli sendvič v zařízení, když si během jeho přípravy chcete vyřídit něco jiného. Bohužel, uchycení vyjímatelných pečících ploch není vyřešeno příliš důvěryhodně - jedná se o tenké napružené ocelové plíšky, které nevypadají příliš odolně, a občas je nutno je přihnout, aby držely, a nebo šly zacvaknout. Nějaký mechanismus s tlačítkem na "click&release" by neuškodil. Taktéž je docela škoda, že přístroj není typu 3-in-1 (sendviče, wafle, kontaktní gril), pokryl by větší rozsah...

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2415/80 Sendvičovač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2415/80 Sendvičovač

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

Výrobek je po krátké době na vyhození.

Vlivem běžného provozního opotřebení došlo k oloupání vyjímatelných plotének. Ten kdo by předpokládal, že bude možné tento spotřební díl objednat v servisu je na omylu... není to možné. Tak bude jinak plně funkční přístroj odevzdán do sběrného dvoru. Nic podobného si od PHILIPSe již nikdy nekoupím.

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2415/80 Sendvičovač

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2415/80 Sendvičovač

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