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  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.

3000 serija„Philips“ skrudintuvas

HD2511/00

4.9
| (103) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
Tobulai paskrudinkite skrebučius ir pašildykite bandeles, kaip tik jums patinka, naudodami 8 skrudinimo nustatymus ir patogias bandelių šildymo groteles. „Philips“ 3000 serijos skrudintuvas lengvai skrudina ir puikiai atrodo. Rafinuotas dizainas suteiks šiuolaikinį akcentą bet kuriems namams.
Peržiūrėti visas naudas

Paskrudinkite bandeles ir kitus kepinius, kaip jums patinka.

Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.

  • Visas 3000 serijos pusryčių rinkinys

  • Mėgaukitės savo mėgstama duona

  • Rafinuotas dizainas bet kuriai virtuvei

Galima įsigyti visą pusryčių rinkinį su virduliu ir kavos virimo aparatu

Galima įsigyti visą pusryčių rinkinį su virduliu ir kavos virimo aparatu

Susipažinkite su visu 3000 serijos pusryčių rinkiniu, kurį sudaro derantis virdulys ir kavos virimo aparatas. Sukurta stilingai dienos pradžiai!

8 skrudinimo nustatymai padės visuomet mėgautis gardžiais rezultatais

8 skrudinimo nustatymai padės visuomet mėgautis gardžiais rezultatais

Mėgaukitės tobulais skrebučiais, kaip jums patinka, pasirinkę vieną iš 8 nuostatų. Nustatykite bet kokiam duonos tipui – storam arba plonam, lengvai paskrudintam arba auksaspalviam.

Tolygiai skrudinkite duoną 2 didelėse susicentruojančiose angose.

Tolygiai skrudinkite duoną 2 didelėse susicentruojančiose angose.

Mėgaukitės dar gardesniais pusryčiais su įvairesniais duonos gaminiais, ne vien skrebučiais! 2 reguliuojamo dydžio angos skirtos įvairaus dydžio ir tipo duonai. Centravimo mechanizmas tobulai prilaiko riekę angos centre, kad ji skrustų tolygiai, nepaisant jos storio.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

103

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

2

27/06/2025

Україна

Україна

Чудовий тостер, недорогий але дуже гарний та чудово запікає, супер варіант, подобається кришечка, яка закриває нутрощі))

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2582/90 Тостер

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2582/90 Тостер

05/01/2025

Україна

Україна

Купили собі, та вже і співробітниці подарувала так

Що їсти на сніданок??? Ох! 😤 А тепер тост з крем-сиром і авокадо, тост з медом, підігріти круасан, тост з рибкою, ковбасою або сиром, то 1-2-3 і готово. Мало того діти навіть це роблять самі!!! Ну як не подякувати!!!

Argumentai už

У Вам 3 Так і Ви проходите далі!

Argumentai prieš

Нема таких

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2581/00 Тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2581/00 Тостер

31/07/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Чудовий подарунок для жінки!

Швидке приготування.Сподобалось добре прожарювання скибочок хліба.

Argumentai už

За

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2582/90 Тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2582/90 Тостер

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