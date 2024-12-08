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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
8 nustatymai
Kompakt. dizainas
Su 8 nustatymais galite skrudinti skirtingas duonos rūšis ir nerizikuoti, kad ji sudegs. Sureguliuokite skrudinimo nustatymą taip, kaip mėgstate, ir skrebutis bus toks, kokio norite.
2 didelės, kintamo dydžio angos skirtingam duonos dydžiui. Išcentravimo funkcija užtikrina, kad duona bus viduryje ir vienodai apskrus iš abiejų pusių.
Pašildymo funkcija per kelias sekundes pašildo skrebutį, o atšildymo funkcija padeda paskrudinti šaldytą duoną vienu veiksmu.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
ИваТС
08/12/2024
България
Супер много ми допада
Идеален е, най-много харесвам това, че мога да си притоплям хляба, освен да го пека.
Argumentai už
Притопляне на хляб
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекция Daily HD2517/90 Тостер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекция Daily HD2517/90 Тостер