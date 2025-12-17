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  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną

„Daily“ kolekcijaSkrudintuvas – 2 riekelių, plati anga, metalas

HD2516/90

5
| (21) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
Šis kompaktiškas skrudintuvas turi 8 nustatymus ir 2 dideles, kintamo dydžio angas, tad galite vienodai paskrudinti net ir skirtingos rūšies duoną. Be to, ant integruoto bandelių stovo galėsite lengvai pašildyti mėgstamas bandeles, pyragaičius ir suktinukus.
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8 nustatymai ir integruotas bandelių pašildymo stovas

Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną

  • 8 nustatymai

  • Kompaktiškas dizainas

  • Integruotas bandelių pašildymo stovas

8 skrudinimo nustatymai individualiems pomėgiams

8 skrudinimo nustatymai individualiems pomėgiams

Su 8 nustatymais galite skrudinti skirtingas duonos rūšis ir nerizikuoti, kad ji sudegs. Sureguliuokite skrudinimo nustatymą taip, kaip mėgstate, ir skrebutis bus toks, kokio norite.

2 didelės, kintamo dydžio angos skirtingam duonos dydžiui

2 didelės, kintamo dydžio angos skirtingam duonos dydžiui

2 didelės, kintamo dydžio angos skirtingam duonos dydžiui. Išcentravimo funkcija užtikrina, kad duona bus viduryje ir vienodai apskrus iš abiejų pusių.

Integruotas bandelių stovas suktinukams, pyragaičiams arba bandelėms pašildyti

Ant integruoto bandelių stovo lengvai pašildysite mėgstamas bandeles, pyragaičius ir suktinukus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

21

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

17/12/2025

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

На 150% виконує свої функції !!!

Велике дякую, користуюсь кожного дня, дуже задоволений. Якісний товар.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

26/10/2021

Україна

Україна

Виріб має чудові функції

Беззаперечно техніка philips це найкращий вибір!довго служить без ніяких нарікань, добре підсмажує, можна регулювати температуру, підігрівати булочки та круасани

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

01/07/2021

Україна

Україна

Качественный тостер

Пользовались несколькими тостерами и это единственный, который не пахнет во время работы как-то неприятно, тосты отличные, дизайн хороший, мы довольны!

Argumentai už

Отменные тосты, красивый дизайн

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

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