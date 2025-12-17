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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
8 nustatymai
Kompaktiškas dizainas
Integruotas bandelių pašildymo stovas
Su 8 nustatymais galite skrudinti skirtingas duonos rūšis ir nerizikuoti, kad ji sudegs. Sureguliuokite skrudinimo nustatymą taip, kaip mėgstate, ir skrebutis bus toks, kokio norite.
2 didelės, kintamo dydžio angos skirtingam duonos dydžiui. Išcentravimo funkcija užtikrina, kad duona bus viduryje ir vienodai apskrus iš abiejų pusių.
Ant integruoto bandelių stovo lengvai pašildysite mėgstamas bandeles, pyragaičius ir suktinukus.
5.0
iš 5
21
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Maslenica
17/12/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
На 150% виконує свої функції !!!
Велике дякую, користуюсь кожного дня, дуже задоволений. Якісний товар.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
dianavin
26/10/2021
Україна
Виріб має чудові функції
Беззаперечно техніка philips це найкращий вибір!довго служить без ніяких нарікань, добре підсмажує, можна регулювати температуру, підігрівати булочки та круасани
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Lusya36
01/07/2021
Україна
Качественный тостер
Пользовались несколькими тостерами и это единственный, который не пахнет во время работы как-то неприятно, тосты отличные, дизайн хороший, мы довольны!
Argumentai už
Отменные тосты, красивый дизайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал