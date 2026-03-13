Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Maisto ruošimas
Visos serijos
„Daily“ kolekcija Skrudintuvas
Palaikymas
HD2581/00
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
HD2581; HD2582; HD2583; HD2584 - English (US)
HD2581. HD2582. HD2583. HD2584 EDC 352 - English (US)
Visi (2)
Ar galiu pašildyti bandeles arba kruasanus „Philips“ skrudintuvu?
Kokius paskrudinimo nustatymus naudoti savo „Philips“ skrudintuve?
Iš mano „Philips“ skrudintuvo sklinda dūmai
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti