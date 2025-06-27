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  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną

„Daily“ kolekcijaSkrudintuvas

HD2582/90

4.9
| (103) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
Šis kompaktiškas skrudintuvas turi 8 nustatymus ir 2 dideles, kintamo dydžio angas, tad galite vienodai paskrudinti net ir skirtingos rūšies duoną. Be to, ant integruoto bandelių stovo galėsite lengvai pašildyti mėgstamas bandeles, pyragaičius ir suktinukus.
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8 nustatymai ir integruotas bandelių pašildymo stovas

Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną

  • 8 nustatymai

  • Integruotas bandelių pašildymo stovas

  • Kompaktiškas dizainas

  • Apsauginis gaubtas

8 skrudinimo nustatymai individualiems pomėgiams

8 skrudinimo nustatymai individualiems pomėgiams

Su 8 nustatymais galite skrudinti skirtingas duonos rūšis ir nerizikuoti, kad ji sudegs. Sureguliuokite skrudinimo nustatymą taip, kaip mėgstate, ir skrebutis bus toks, kokio norite.

2 didelės, kintamo dydžio angos skirtingam duonos dydžiui

2 didelės, kintamo dydžio angos skirtingam duonos dydžiui

2 didelės, kintamo dydžio angos skirtingam duonos dydžiui. Išcentravimo funkcija užtikrina, kad duona bus viduryje ir vienodai apskrus iš abiejų pusių.

Integruotas bandelių stovas suktinukams, pyragaičiams arba bandelėms pašildyti

Integruotas bandelių stovas suktinukams, pyragaičiams arba bandelėms pašildyti

Ant integruoto bandelių stovo lengvai pašildysite mėgstamas bandeles, pyragaičius ir suktinukus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

103

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

2

27/06/2025

Україна

Україна

Чудовий тостер, недорогий але дуже гарний та чудово запікає, супер варіант, подобається кришечка, яка закриває нутрощі))

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2582/90 Тостер

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2582/90 Тостер

05/01/2025

Україна

Україна

Купили собі, та вже і співробітниці подарувала так

Що їсти на сніданок??? Ох! 😤 А тепер тост з крем-сиром і авокадо, тост з медом, підігріти круасан, тост з рибкою, ковбасою або сиром, то 1-2-3 і готово. Мало того діти навіть це роблять самі!!! Ну як не подякувати!!!

Argumentai už

У Вам 3 Так і Ви проходите далі!

Argumentai prieš

Нема таких

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2581/00 Тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2581/00 Тостер

31/07/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Чудовий подарунок для жінки!

Швидке приготування.Сподобалось добре прожарювання скибочок хліба.

Argumentai už

За

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2582/90 Тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2582/90 Тостер

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