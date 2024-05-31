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  • Traškūs, gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
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  • Traškūs, gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs, gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs, gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs, gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs, gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs, gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs, gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs, gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Traškūs, gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs, gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs, gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs, gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs, gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs, gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs, gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną

„Daily“ kolekcijaSkrudintuvas

HD2590/00

5
| (29) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Traškūs, gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
Ilgas lizdas ir 8 nustatymai užtikrina vienodą gelsvai rusvą bet kokios duonos apskrudimą pagal jūsų poreikius. Integruotame bandelių pašildymo stove galima pašildyti tiek bandeles, tiek kruasanus.
Peržiūrėti visas naudas

Su 8 skrudinimo nustatymais ir integruota bandelių šildykle

Traškūs, gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną

  • Ilga anga

  • Įmontuotas bandelių šildytuvas

  • Plastikas

  • Balta

Ilga anga talpina įvairią duoną

Ilga anga talpina įvairią duoną

Viena, ilga anga tinka beveik bet kokios rūšies duonai.

8 skrudinimo nustatymai visiems pomėgiams

8 skrudinimo nustatymai visiems pomėgiams

Pritaikykite skrudinimo trukmę bet kokiai duonai taip, kaip mėgstate.

Atšildymo režimas

Atšildymo režimas

Naudodami atšildymo režimą be vargo paskrudinsite šaldytą duoną vienu mygtuko paspaudimu.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

29

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

31/05/2024

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Toster spełnia moje oczekiwania

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Sprzęt posiadam od kilku miesięcy. Jestem bardzo zadowolony. Robi to co do niego należy. Przeważnie podgrzewamy pieczywo. Wybrałem ten model ponieważ zajmuje stosunkowo mało miejsca ponieważ jest wąski, ale długi.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2590/00 Toster

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2590/00 Toster

05/04/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Чудовий!

Дуже простий у користуванні та обслуговуванні, ергономічний, функціональний. Ідеально вписався в інтер'єр, Тепер наша малеча ласує смачними сніданками :-)

Argumentai už

Простота, надійність, компактність

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2590/00 Тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2590/00 Тостер

05/02/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Виріб має корисні функції

Довгий отвір Вбудована функція нагрівання булочок Режим розморожування

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2590/00 Тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2590/00 Тостер

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