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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Ilga anga
Įmontuotas bandelių šildytuvas
Plastikas
Balta
Viena, ilga anga tinka beveik bet kokios rūšies duonai.
Pritaikykite skrudinimo trukmę bet kokiai duonai taip, kaip mėgstate.
Naudodami atšildymo režimą be vargo paskrudinsite šaldytą duoną vienu mygtuko paspaudimu.
5.0
iš 5
29
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Mela08
31/05/2024
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Toster spełnia moje oczekiwania
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Sprzęt posiadam od kilku miesięcy. Jestem bardzo zadowolony. Robi to co do niego należy. Przeważnie podgrzewamy pieczywo. Wybrałem ten model ponieważ zajmuje stosunkowo mało miejsca ponieważ jest wąski, ale długi.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2590/00 Toster
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2590/00 Toster
Sashulia
05/04/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Чудовий!
Дуже простий у користуванні та обслуговуванні, ергономічний, функціональний. Ідеально вписався в інтер'єр, Тепер наша малеча ласує смачними сніданками :-)
Argumentai už
Простота, надійність, компактність
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2590/00 Тостер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2590/00 Тостер
smok2001
05/02/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Виріб має корисні функції
Довгий отвір Вбудована функція нагрівання булочок Режим розморожування
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2590/00 Тостер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2590/00 Тостер