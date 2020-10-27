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  • Skanūs patiekalai. Be priežiūros.
  • Skanūs patiekalai. Be priežiūros.
  • Skanūs patiekalai. Be priežiūros.
  • Skanūs patiekalai. Be priežiūros.
  • Skanūs patiekalai. Be priežiūros.
  • Skanūs patiekalai. Be priežiūros.
  • Skanūs patiekalai. Be priežiūros.
  • Skanūs patiekalai. Be priežiūros.
  • Skanūs patiekalai. Be priežiūros.
  • Skanūs patiekalai. Be priežiūros.

Nauja

„Philips“ 3000 serijosDaugiafunkcis puodas

HD2616/70

Skanūs patiekalai. Be priežiūros.

Skirtingai nei tradiciniai daugiafunkciai puodai, „Philips“ daugiafunkcis puodas pasižymi tikru automatinio slėgio išleidimo mechanizmu, užtikrinančiu saugų, paprastą gaminimą be rankinio garų vožtuvo sukimo, ir „DualPulse“ technologija, kuri sukuria tikslią gaminimo kreivę, kaitaliojant aukštą ir žemą slėgį, kad atskleistų gilesnį, turtingesnį skonį.

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13 funkcijų gaminimas vieno mygtuko paspaudimu

Skanūs patiekalai. Be priežiūros.

  • Saugesnis, greitesnis gaminimas be jūsų įsikišimo

  • 13 iš anksto nustatytų programų – daugiau įvairovės, mažiau pastangų

  • Išlaiko papildomą skonį turtingesniems rezultatams

  • 6 l talpa, puikiai tinkanti kasdieniniams patiekalams

Tikras automatinis slėgio išleidimas, be rankinių veiksmų

Tikras automatinis slėgio išleidimas, be rankinių veiksmų

Skirtingai nei tradiciniai daugiafunkciniai puodai*, nereikia rankiniu būdu sukti vožtuvo ar spausti mygtukų. Garai išleidžiami automatiškai pasibaigus slėginiam gaminimui – tikrai be pastangų gaminimas nuo pradžios iki pabaigos.

Aukštesnio lygio rezultatai su „DualPulse Pressure“ technologija

Aukštesnio lygio rezultatai su „DualPulse Pressure“ technologija

Skirtingai nei tradiciniai daugiafunkciniai puodai*, kurie išlaiko pastovų slėgį, mūsų nauja technologija kaitalioja aukštą ir žemą slėgį, kad sukurtų tikslią gaminimo kreivę, kuri išsaugo skonį. Iki 13 % sultingesnė** ir 28 % minkštesnė** mėsa.

13 viename – iš anksto nustatytas gaminimas jūsų rankose

13 viename – iš anksto nustatytas gaminimas jūsų rankose

13 iš anksto nustatytų programų – nuo jautienos, ėrienos, vištienos ir antienos iki sriubos, ryžių ir košės – su specialiais gaminimo būdais: slėginis gaminimas, gaminimas garuose, kepimas, lėtas gaminimas, apkepimas ir pašildymas. Be to, rankinis nustatymas leidžia pritaikyti jūsų gaminimo pageidavimus.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginta su HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103

  2. Testuota naudojant WBSF ir drėgmės praradimo matavimus kiaulienos ir vištienos atveju, palyginti su gaminimo ant viryklės būdu.

  3. Remiantis vidinio laboratorinio matavimo duomenimis su „Philips“ daugiafunkciais puodais. Gaminimo laikas išmatuotas raudonųjų pupelių sriubai ar jautienai (nuo įkaitinimo iki visiško slėgio išleidimo), palyginti su puodu ant viryklės, iki gerai išvirto ir minkšto rezultato. Tikslūs procentai gali skirtis priklausomai nuo produkto.