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Nauja
HD2616/70
Skanūs patiekalai. Be priežiūros.
Skirtingai nei tradiciniai daugiafunkciai puodai, „Philips“ daugiafunkcis puodas pasižymi tikru automatinio slėgio išleidimo mechanizmu, užtikrinančiu saugų, paprastą gaminimą be rankinio garų vožtuvo sukimo, ir „DualPulse“ technologija, kuri sukuria tikslią gaminimo kreivę, kaitaliojant aukštą ir žemą slėgį, kad atskleistų gilesnį, turtingesnį skonį.
Saugesnis, greitesnis gaminimas be jūsų įsikišimo
13 iš anksto nustatytų programų – daugiau įvairovės, mažiau pastangų
Išlaiko papildomą skonį turtingesniems rezultatams
6 l talpa, puikiai tinkanti kasdieniniams patiekalams
Skirtingai nei tradiciniai daugiafunkciniai puodai*, nereikia rankiniu būdu sukti vožtuvo ar spausti mygtukų. Garai išleidžiami automatiškai pasibaigus slėginiam gaminimui – tikrai be pastangų gaminimas nuo pradžios iki pabaigos.
Skirtingai nei tradiciniai daugiafunkciniai puodai*, kurie išlaiko pastovų slėgį, mūsų nauja technologija kaitalioja aukštą ir žemą slėgį, kad sukurtų tikslią gaminimo kreivę, kuri išsaugo skonį. Iki 13 % sultingesnė** ir 28 % minkštesnė** mėsa.
13 iš anksto nustatytų programų – nuo jautienos, ėrienos, vištienos ir antienos iki sriubos, ryžių ir košės – su specialiais gaminimo būdais: slėginis gaminimas, gaminimas garuose, kepimas, lėtas gaminimas, apkepimas ir pašildymas. Be to, rankinis nustatymas leidžia pritaikyti jūsų gaminimo pageidavimus.
Atsiliepimai
Palyginta su HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103
Testuota naudojant WBSF ir drėgmės praradimo matavimus kiaulienos ir vištienos atveju, palyginti su gaminimo ant viryklės būdu.
Remiantis vidinio laboratorinio matavimo duomenimis su „Philips“ daugiafunkciais puodais. Gaminimo laikas išmatuotas raudonųjų pupelių sriubai ar jautienai (nuo įkaitinimo iki visiško slėgio išleidimo), palyginti su puodu ant viryklės, iki gerai išvirto ir minkšto rezultato. Tikslūs procentai gali skirtis priklausomai nuo produkto.