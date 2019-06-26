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  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais

Nutraukta gamyba

Skrudintuvas

HD2628/00

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Mėgaukitės puikiais skrebučiais
Skrudintuvas su reguliuojamu duonos angų pločiu puikiems skrebučiams gaminti. Tolygus rudai auksinis atspalvis, storesniems ir plonesniems skrebučiams. Patogios atšildymo ir pakartotino pašlildymo funkcijos. Saugu naudoti dėl aukšto pakėlimo funkcijos, atšaukimo mygtuko ir šaltos išorinės sienelės.
Peržiūrėti visas naudas

Ar storas, ar plonas – visada rudai auksinio atspalvio

Mėgaukitės puikiais skrebučiais

  • 2 angų, metalinis

  • 2 funkcijų

  • Bordo šlifuoto metalo

  • Plati anga

Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada sustabdyti skrudinimą

Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada sustabdyti skrudinimą

Lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo

Lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo

Lengva išvalyti dėl išimamo trupinių padėklo.

Nustatomas skrudinimo lygis

Nustatomas skrudinimo lygis

Nustatykite temperatūros lygį ir skrudinkite taip, kaip pageidaujate.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

26/06/2019

България

България

Изключително добър тостер!

Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2628/00 Тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2628/00 Тостер

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