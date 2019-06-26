30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2 angų, metalinis
2 funkcijų
Bordo šlifuoto metalo
Plati anga
Lengva išvalyti dėl išimamo trupinių padėklo.
Nustatykite temperatūros lygį ir skrudinkite taip, kaip pageidaujate.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Dary
26/06/2019
България
Изключително добър тостер!
Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2628/00 Тостер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2628/00 Тостер