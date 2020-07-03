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  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais
  • Mėgaukitės puikiais skrebučiais

Nutraukta gamyba

Skrudintuvas

HD2628/20

4.5
| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Mėgaukitės puikiais skrebučiais
„Philips“ skrudintuvas su kintamo pločio angomis duonai – puikūs skrebučiai. Tolygus rudai auksinis atspalvis storesniems ir plonesniems skrebučiams. Patogios atšildymo ir pakartotino pašildymo funkcijos. Saugu naudoti dėl aukšto pakėlimo funkcijos, atšaukimo mygtuko ir šaltos išorinės sienelės.
Peržiūrėti visas naudas

Skrudintuvas, užtikrinantis rudai auksinį skrebučio atspalvį

Mėgaukitės puikiais skrebučiais

  • 2 angų, metalinis

  • 2 funkcijų

  • Šlifuoto metalo

  • Plati anga

Nustatomas skrudinimo lygis

Nustatomas skrudinimo lygis

Nustatykite temperatūros lygį ir skrudinkite taip, kaip pageidaujate.

Automatinis saugus išsijungimas, jei duona įstringa

Automatinis saugus išsijungimas, jei duona įstringa

Skrudintuvas automatiškai išsijungia, jei duona užstringa viduje.

Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada sustabdyti skrudinimą

Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada sustabdyti skrudinimą

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.5

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

03/07/2020

България

България

Отличен

Вече 3 год го ползваме ежедневно. Много сме доволни,работи безотказно. Здлава и полезна машина!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2628/20 Тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2628/20 Тостер

30/05/2017

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Доволен съм

Тостера е супер. Избрах го първоначално заради дизайна. в последствие вече месец и при ежедневна употреба съм много доволен от уреда. Единствената ми забележка, на база опита ми с други тостери е нуждата от по-силно натискане на лостта в последния момент преди да "щракне" и да започне печенето на филийките, иначе с нормалния натиск, на който бяхме свикнали се връща в изходна позиция, но след първия път вече свиквате :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2628/20 Тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2628/20 Тостер

29/08/2019

България

България

Лесен и удобен за употреба!

Перфектният тостер за нашето семейство! Изключително доволни сме от него!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2628/20 Тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2628/20 Тостер

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.