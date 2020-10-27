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Nauja
HD2633/80
Skonio kupini patiekalai. Be priežiūros. Universalumas.
Skirtingai nei tradiciniai daugiafunkciai puodai, „Philips“ daugiafunkcis puodas pasižymi tikru automatinio slėgio išleidimo mechanizmu, užtikrinančiu saugų, paprastą gaminimą be rankinio garų vožtuvo sukimo, ir „DualPulse“ technologija, kuri sukuria tikslią gaminimo kreivę kaitaliojant aukštą ir žemą slėgį, kad atskleistų gilesnį, turtingesnį skonį. 35 pažangios išankstinės programos paprastam gaminimui.
Saugesnis, greitesnis gaminimas be priežiūros
35 išankstinės programos begalinei įvairovei, mažiau pastangų
Išlaiko papildomą skonį turtingesniems rezultatams
6 l talpa, puikiai tinkanti kasdieniniams patiekalams
Skirtingai nei tradiciniai daugiafunkciai puodai*, nereikia rankiniu būdu sukti vožtuvo ar spausti mygtukų. Garai išleidžiami automatiškai pasibaigus gaminimui slėgiu – tikrai be pastangų gaminimas nuo pradžios iki pabaigos.
Skirtingai nei tradiciniai daugiafunkciai puodai*, kurie išlaiko pastovų slėgį, mūsų nauja technologija kaitalioja aukštą ir žemą slėgį, kad sukurtų tikslią gaminimo kreivę, kuri išsaugo skonį. Mėsa iki 13 % sultingesnė** ir iki 28 % minkštesnė**.
35 iš anksto nustatytos programos – nuo jautienos, ėrienos, vištienos ir antienos iki daržovių, jūros gėrybių, pupelių, sriubos, ryžių ir kt. – su skirtingais gaminimo būdais: gaminimas slėgiu, troškinti, kepti, lėtas gaminimas, apkepti, garuose, uogienė, jogurtas ir pašildyti. Taip pat rankiniai nustatymai leidžia pritaikyti gaminimo laiką, temperatūrą ir slėgio lygį, o du spartieji klavišai išsaugo jūsų mėgstamiausius nustatymus.
Atsiliepimai
Palyginta su „HD2237“, „HD2238“, „HD2151“, „HD2136“, „HD2139“, „HD2103“
Testuota naudojant WBSF ir drėgmės netekimo matavimus kiaulienos ir vištienos atveju, palyginti su gaminimo ant viryklės būdu.
Remiantis vidinio laboratorinio matavimo duomenimis su „Philips“ daugiafunkciais puodais. Gaminimo laikas išmatuotas raudonųjų pupelių sriubai ar jautienai (nuo įkaitinimo iki visiško slėgio išleidimo), palyginti su puodu ant viryklės, iki gerai išvirto ir minkšto rezultato. Tikslūs procentai gali skirtis priklausomai nuo produkto.