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Visos serijos

  • Skonio kupini patiekalai. Be priežiūros. Universalumas.
  • Skonio kupini patiekalai. Be priežiūros. Universalumas.
  • Skonio kupini patiekalai. Be priežiūros. Universalumas.
  • Skonio kupini patiekalai. Be priežiūros. Universalumas.
  • Skonio kupini patiekalai. Be priežiūros. Universalumas.
  • Skonio kupini patiekalai. Be priežiūros. Universalumas.
  • Skonio kupini patiekalai. Be priežiūros. Universalumas.
  • Skonio kupini patiekalai. Be priežiūros. Universalumas.
  • Skonio kupini patiekalai. Be priežiūros. Universalumas.
  • Skonio kupini patiekalai. Be priežiūros. Universalumas.

Nauja

„Philips“ 3000 serijosDaugiafunkcis puodas

HD2633/80

Skonio kupini patiekalai. Be priežiūros. Universalumas.

Skirtingai nei tradiciniai daugiafunkciai puodai, „Philips“ daugiafunkcis puodas pasižymi tikru automatinio slėgio išleidimo mechanizmu, užtikrinančiu saugų, paprastą gaminimą be rankinio garų vožtuvo sukimo, ir „DualPulse“ technologija, kuri sukuria tikslią gaminimo kreivę kaitaliojant aukštą ir žemą slėgį, kad atskleistų gilesnį, turtingesnį skonį. 35 pažangios išankstinės programos paprastam gaminimui.

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35 viename – daugiafunkcis gaminimas vieno mygtuko paspaudimu

Skonio kupini patiekalai. Be priežiūros. Universalumas.

  • Saugesnis, greitesnis gaminimas be priežiūros

  • 35 išankstinės programos begalinei įvairovei, mažiau pastangų

  • Išlaiko papildomą skonį turtingesniems rezultatams

  • 6 l talpa, puikiai tinkanti kasdieniniams patiekalams

Tikras automatinis slėgio išleidimas, jokių rankinių veiksmų

Tikras automatinis slėgio išleidimas, jokių rankinių veiksmų

Skirtingai nei tradiciniai daugiafunkciai puodai*, nereikia rankiniu būdu sukti vožtuvo ar spausti mygtukų. Garai išleidžiami automatiškai pasibaigus gaminimui slėgiu – tikrai be pastangų gaminimas nuo pradžios iki pabaigos.

Aukštesnio lygio rezultatai su „DualPulse Pressure“ technologija

Aukštesnio lygio rezultatai su „DualPulse Pressure“ technologija

Skirtingai nei tradiciniai daugiafunkciai puodai*, kurie išlaiko pastovų slėgį, mūsų nauja technologija kaitalioja aukštą ir žemą slėgį, kad sukurtų tikslią gaminimo kreivę, kuri išsaugo skonį. Mėsa iki 13 % sultingesnė** ir iki 28 % minkštesnė**.

35 viename gaminimo programos po ranka

35 viename gaminimo programos po ranka

35 iš anksto nustatytos programos – nuo jautienos, ėrienos, vištienos ir antienos iki daržovių, jūros gėrybių, pupelių, sriubos, ryžių ir kt. – su skirtingais gaminimo būdais: gaminimas slėgiu, troškinti, kepti, lėtas gaminimas, apkepti, garuose, uogienė, jogurtas ir pašildyti. Taip pat rankiniai nustatymai leidžia pritaikyti gaminimo laiką, temperatūrą ir slėgio lygį, o du spartieji klavišai išsaugo jūsų mėgstamiausius nustatymus.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginta su „HD2237“, „HD2238“, „HD2151“, „HD2136“, „HD2139“, „HD2103“

  2. Testuota naudojant WBSF ir drėgmės netekimo matavimus kiaulienos ir vištienos atveju, palyginti su gaminimo ant viryklės būdu.

  3. Remiantis vidinio laboratorinio matavimo duomenimis su „Philips“ daugiafunkciais puodais. Gaminimo laikas išmatuotas raudonųjų pupelių sriubai ar jautienai (nuo įkaitinimo iki visiško slėgio išleidimo), palyginti su puodu ant viryklės, iki gerai išvirto ir minkšto rezultato. Tikslūs procentai gali skirtis priklausomai nuo produkto.