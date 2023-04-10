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  • Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar jau supjaustytas
  • Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar jau supjaustytas
  • Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar jau supjaustytas
  • Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar jau supjaustytas
  • Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar jau supjaustytas
  • Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar jau supjaustytas
  • Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar jau supjaustytas
  • Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar jau supjaustytas
  • Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar jau supjaustytas
  • Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar jau supjaustytas
  • Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar jau supjaustytas
  • Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar jau supjaustytas
  • Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar jau supjaustytas
  • Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar jau supjaustytas
  • Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar jau supjaustytas
  • Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar jau supjaustytas
  • Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar jau supjaustytas
  • Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar jau supjaustytas
  • Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar jau supjaustytas
  • Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar jau supjaustytas

„Viva Collection“Skrudintuvas

HD2635/90

4.9
| (63) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar jau supjaustytas
10 % platesnė anga*. Dėl automatinio centravimo mechanizmo, nesvarbu, ar įdėsite storą ar ploną pačių atpjautą riekę, ji visada užfiksuojama ir laikoma tiksliai centre, kad tolygiai apskrustų.
Peržiūrėti visas naudas

Itin plati anga, todėl telpa ir stora, ir plona riekė

Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar jau supjaustytas

  • Itin plačių 2 angų skrudintuvas

  • Įmontuotas bandelių šildytuvas

  • Juoda

Itin plati anga, todėl telpa ir stora, ir plona riekė, šviežia ar šaldyta duona.

Itin plati anga, todėl telpa ir stora, ir plona riekė, šviežia ar šaldyta duona.

Išsicentruojantis mechanizmas puikiai išcentruoja kiekvieną skrudinamą riekę nepaisant jos storio.

7 reguliuojami skrudinimo lygiai

Nustatykite temperatūros lygį ir skrudinkite taip, kaip pageidaujate.

Aukštai pasikelia, todėl saugiai išimsite mažesnes riekeles

Aukštai pasikelia, todėl saugiai išimsite mažesnes riekeles

Ši funkcija leidžia saugiai išimti mažesnes riekeles

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.9

iš 5

63

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

10/04/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Дуже добре за свою ціну!

Придбали тостер Philips Viva Collection HD2637/90 на заміну старого від компанії Swan. І хоча Swan був класом вище, повністю задоволені новим від Philips. Добре виконує усі функції до яких ми звикли, працює стабільно. Що ще потрібно?

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2637/90 Тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2637/90 Тостер

16/11/2022

Україна

Україна

Тостер допомагає готувати смачні сніданки.

Рекомендую цей тостер всім, хто любить швидкі і смачні сніданки. Користуюся ним вже більше 3 років і дуже задоволена.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2637/90 Тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2637/90 Тостер

16/11/2022

Україна

Україна

Ідеальні тости

Ми просто в захваті від такого здавалось би не хитрого девайсу вдома. Але сніданки тепер особливо смачні, а перекуси в дорогу і дитині з собою стали дуже очікуваними - тости з всякими начинками. Легко підрумянити хліб чи підігріти булочки і круасани, чи добре підрумянити хліб для грінок - швидко і дуже зручно. Навчились чистити тостер дуже швидко - взагалі без зусиль. Протерли поверхню, струсили крихти і витерли поверхню під тостером. Улюблена рутина сина щосуботи після сніданку тостами з авокадо))

Argumentai už

дуже смачні тости! основне, легко і зручно

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2637/90 Тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2637/90 Тостер

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Atsakomybės apribojimai

  1. 10 % platesnė anga palyginti su ankstesniu modeliu (HD2630)