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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Itin plačių 2 angų skrudintuvas
Įmontuotas bandelių šildytuvas
Juoda
Išsicentruojantis mechanizmas puikiai išcentruoja kiekvieną skrudinamą riekę nepaisant jos storio.
Nustatykite temperatūros lygį ir skrudinkite taip, kaip pageidaujate.
Ši funkcija leidžia saugiai išimti mažesnes riekeles
4.9
iš 5
63
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
New Philips fan
10/04/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Дуже добре за свою ціну!
Придбали тостер Philips Viva Collection HD2637/90 на заміну старого від компанії Swan. І хоча Swan був класом вище, повністю задоволені новим від Philips. Добре виконує усі функції до яких ми звикли, працює стабільно. Що ще потрібно?
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2637/90 Тостер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2637/90 Тостер
Icon25
16/11/2022
Україна
Akcijos dalis
Тостер допомагає готувати смачні сніданки.
Рекомендую цей тостер всім, хто любить швидкі і смачні сніданки. Користуюся ним вже більше 3 років і дуже задоволена.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2637/90 Тостер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2637/90 Тостер
16/11/2022
Україна
Akcijos dalis
Ідеальні тости
Ми просто в захваті від такого здавалось би не хитрого девайсу вдома. Але сніданки тепер особливо смачні, а перекуси в дорогу і дитині з собою стали дуже очікуваними - тости з всякими начинками. Легко підрумянити хліб чи підігріти булочки і круасани, чи добре підрумянити хліб для грінок - швидко і дуже зручно. Навчились чистити тостер дуже швидко - взагалі без зусиль. Протерли поверхню, струсили крихти і витерли поверхню під тостером. Улюблена рутина сина щосуботи після сніданку тостами з авокадо))
Argumentai už
дуже смачні тости! основне, легко і зручно
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2637/90 Тостер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2637/90 Тостер
10 % platesnė anga palyginti su ankstesniu modeliu (HD2630)