Ми просто в захваті від такого здавалось би не хитрого девайсу вдома. Але сніданки тепер особливо смачні, а перекуси в дорогу і дитині з собою стали дуже очікуваними - тости з всякими начинками. Легко підрумянити хліб чи підігріти булочки і круасани, чи добре підрумянити хліб для грінок - швидко і дуже зручно. Навчились чистити тостер дуже швидко - взагалі без зусиль. Протерли поверхню, струсили крихти і витерли поверхню під тостером. Улюблена рутина сина щосуботи після сніданку тостами з авокадо))