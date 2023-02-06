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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
2 angų kompaktiškas dizainas
8 skrudinimo nustatymai
2 lizdų kompaktiškas dizainas
Šilko baltos matinės spalvos apdaila
Su 2 angų, 830 W kompaktišku skrudintuvu kiekvieną rytą galėsite mėgautis nepriekaištingu skrebučiu.
Tvariai suprojektuotas naudojant 100 % bioplastiką**, kad CO2 pėdsakas būtų sumažintas 14 %*. Ši nauja medžiaga daro didelį poveikį jūsų virtuvėje, tuo pačiu skatindama mažesnį poveikį aplinkai.
Dėl integruoto bandelių stovo galėsite mėgautis savo mėgstamais šiltais raguoliais, pyragėliais ir bandelėmis atskirtai nuo skrebučio.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
14
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Johhn
06/02/2023
Україна
Тостер чудо
Дуже колись хотів собі тостера, щоб насолоджуватись з ранку тостами з медом і при цьому швидко. Вибирав між Philips і Tefal, але душа пала на дану техніку. Не жалію, все супер, він чудово підсмажує і ще й підігріває. Те що треба до чаю або кави. Забув сказати, від нього не йде поганий запах пластику. Здається все.
Argumentai už
Не має поганого запаху, підігрів булочок і решти, дизайн
Argumentai prieš
немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Nastya4938
20/10/2022
Україна
Akcijos dalis
Кайфую от тостера
Люблю с утреца оформить бутербродского И вот попался в магазине на глаза данный гаджет Сказать шо я довольный это ничего не сказать Мои тосты профессионально отжарены, я просто в шоке
Argumentai už
Реально кайфовый
Argumentai prieš
Слишком классный
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
19/10/2022
Україна
Akcijos dalis
Гарний дизайн,якісні та екологічні матеріали.
Гарний дизайн тостера,зроблений з якісних та екологічних деталей. Гвидко підсмажує тости,нема запаху пластика.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
¹ Apskaičiavimas pagrįstas to paties prietaiso gamyba naudojant bioplastiką ir 100 % pirmojo spaudimo plastiką (arba gryną polipropileną)
² Pagrindinis korpusas pagamintas iš 100 % PP plastiko iš sertifikuotų biologinių šaltinių, masės balanso pagrindu (BioPP sudaro 94 % viso plastiko).