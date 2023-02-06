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  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai

„Eco Conscious Edition“5000 serijos skrudintuvas

HD2640/10

4.9
| (14) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

4 Apdovanojimai

Skanesni pusryčiai
Kiekvieną rytą mėgaukitės nepriekaištingu skrebučiu. 14 %¹ mažesnį CO2 pėdsaką paliekantis tvarus dizainas iš 100 % bioplastiko² – tai mažas žingsnelis link žalesnės ateities.
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Su „Philips Eco Conscious Edition“ skrudintuvu

Skanesni pusryčiai

  • 2 angų kompaktiškas dizainas

  • 8 skrudinimo nustatymai

  • 2 lizdų kompaktiškas dizainas

  • Šilko baltos matinės spalvos apdaila

Kiekvieną rytą mėgaukitės nepriekaištingu skrebučiu

Kiekvieną rytą mėgaukitės nepriekaištingu skrebučiu

Su 2 angų, 830 W kompaktišku skrudintuvu kiekvieną rytą galėsite mėgautis nepriekaištingu skrebučiu.

Tvarus dizainas ekologiškesnei ateičiai

Tvariai suprojektuotas naudojant 100 % bioplastiką**, kad CO2 pėdsakas būtų sumažintas 14 %*. Ši nauja medžiaga daro didelį poveikį jūsų virtuvėje, tuo pačiu skatindama mažesnį poveikį aplinkai.

Integruotas bandelių stovas bandelėms ir raguoliams šildyti

Integruotas bandelių stovas bandelėms ir raguoliams šildyti

Dėl integruoto bandelių stovo galėsite mėgautis savo mėgstamais šiltais raguoliais, pyragėliais ir bandelėmis atskirtai nuo skrebučio.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

14

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

06/02/2023

Україна

Україна

Тостер чудо

Дуже колись хотів собі тостера, щоб насолоджуватись з ранку тостами з медом і при цьому швидко. Вибирав між Philips і Tefal, але душа пала на дану техніку. Не жалію, все супер, він чудово підсмажує і ще й підігріває. Те що треба до чаю або кави. Забув сказати, від нього не йде поганий запах пластику. Здається все.

Argumentai už

Не має поганого запаху, підігрів булочок і решти, дизайн

Argumentai prieš

немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

20/10/2022

Україна

Україна

Кайфую от тостера

Люблю с утреца оформить бутербродского И вот попался в магазине на глаза данный гаджет Сказать шо я довольный это ничего не сказать Мои тосты профессионально отжарены, я просто в шоке

Argumentai už

Реально кайфовый

Argumentai prieš

Слишком классный

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

19/10/2022

Україна

Україна

Гарний дизайн,якісні та екологічні матеріали.

Гарний дизайн тостера,зроблений з якісних та екологічних деталей. Гвидко підсмажує тости,нема запаху пластика.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

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Atsakomybės apribojimai

  1. ¹ Apskaičiavimas pagrįstas to paties prietaiso gamyba naudojant bioplastiką ir 100 % pirmojo spaudimo plastiką (arba gryną polipropileną)

  2. ² Pagrindinis korpusas pagamintas iš 100 % PP plastiko iš sertifikuotų biologinių šaltinių, masės balanso pagrindu (BioPP sudaro 94 % viso plastiko).