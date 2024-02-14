GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Tinka tiek storoms, tiek plonoms duonos riekėms
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tinka tiek storoms, tiek plonoms duonos riekėms
  • Tinka tiek storoms, tiek plonoms duonos riekėms
  • Tinka tiek storoms, tiek plonoms duonos riekėms
  • Tinka tiek storoms, tiek plonoms duonos riekėms
  • Tinka tiek storoms, tiek plonoms duonos riekėms
  • Tinka tiek storoms, tiek plonoms duonos riekėms
  • Tinka tiek storoms, tiek plonoms duonos riekėms
  • Tinka tiek storoms, tiek plonoms duonos riekėms
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tinka tiek storoms, tiek plonoms duonos riekėms
  • Tinka tiek storoms, tiek plonoms duonos riekėms
  • Tinka tiek storoms, tiek plonoms duonos riekėms
  • Tinka tiek storoms, tiek plonoms duonos riekėms
  • Tinka tiek storoms, tiek plonoms duonos riekėms
  • Tinka tiek storoms, tiek plonoms duonos riekėms
  • Tinka tiek storoms, tiek plonoms duonos riekėms

„Viva Collection“Skrudintuvas

HD2692/90

4.8
| (15) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Tinka tiek storoms, tiek plonoms duonos riekėms
Nerūdijančio plieno skrudintuvas turi 8 nustatymus ir ilgą, ypač platų lizdą, todėl užtikrina vienodą gelsvai rusvą bet kokios duonos apskrudimą pagal jūsų poreikius. Integruotame bandelių pašildymo stove galima pašildyti bandeles, kruasanus.
Peržiūrėti visas naudas

Pažangi automatinio centravimo sistema užtikrina vienodą apskrudimą

Tinka tiek storoms, tiek plonoms duonos riekėms

  • Ilga anga

  • Įmontuotas bandelių šildytuvas

  • Metalas

  • Juoda

Ilga anga talpina įvairią duoną

Ilga anga talpina įvairią duoną

Viena, ilga anga tinka beveik bet kokios rūšies duonai.

Automatinis angos centravimas užtikrina tolygų skrudinimą abiejose pusėse

Automatinio centravimo stovas užtikrina tolygų skrudinimą abiejose pusėse užfiksuodamas kiekvieną riekę – storą ar ploną – angos viduryje.

8 skrudinimo nustatymai visiems pomėgiams

8 skrudinimo nustatymai visiems pomėgiams

Pritaikykite skrudinimo trukmę bet kokiai duonai taip, kaip mėgstate.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

15

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

14/02/2024

Polska

Polska

Bardzo fajny produkt

Toster Philips HD2692/90 Viva Collection kupiłam niedawno, ale jestem z niego bardzo zadowolona, ponieważ bardzo dobrze sprawdza mi się do codziennego przygotowywania ciekawych śniadań. Toster posiada długi i szeroki otwór, dzięki czemu nadaje się do różnego rodzaju pieczywa. Często używam go do rozmnażania pieczywa czy do podgrzewania np. crioissantów. Ma bardzo fajny wygląd, pasuje mi do reszty sprzętów w kuchni i co dla mnie najważniejsze na powierzchni w trakcie używania nie pozostają ślady odbitych palców. Czyszczenie tostera nie jest trudne, ponieważ wystarczy wyjąć tackę na okruszki i ją wyczyścić. Bardzo przydatna jest funkcja automatycznego centrowania, która ustawia pieczywo na środku otworu dzięki czemu pieczywo jest równomiernie opieczone w obu stron. Nie mam żadnych zastrzeżeń, produkt spełnia moje oczekiwania. Bardzo dobra cena w stosunku do jakości.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

06/02/2024

Polska

Polska

Fajny, praktyczny i elegancki toster.

Z tym tosterem znamy sie od nie dawna, ale by to wietny zakup! Oglnie wygldem pasuje do naszej kuchni, jest zgrabny i co wazne nie widać na nim odbitych palców. Ten toster podoba nam sie ze wzglegu swojej pojemnosci, mozna spokojnie ugrzac w nim bagietke, a to własnie bagietka jest królowa naszych sniadan ostanio. Łatwo sie go czyści i jest prosty w obsludze, nawet mój wnuk który ma 5 lat nie ma z nim problemu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

02/02/2024

Polska

Polska

Super toster

Toster, opiekacz jest solidnie wykonany, pasuje do wszystkich kuchni.Szybko się nagrzewa.Zaleta tego tostera jest to że można opiekać różnej grubości pieczywo..

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.