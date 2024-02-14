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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Ilga anga
Įmontuotas bandelių šildytuvas
Metalas
Juoda
Viena, ilga anga tinka beveik bet kokios rūšies duonai.
Automatinio centravimo stovas užtikrina tolygų skrudinimą abiejose pusėse užfiksuodamas kiekvieną riekę – storą ar ploną – angos viduryje.
Pritaikykite skrudinimo trukmę bet kokiai duonai taip, kaip mėgstate.
4.8
iš 5
15
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Kora27
14/02/2024
Polska
Bardzo fajny produkt
Toster Philips HD2692/90 Viva Collection kupiłam niedawno, ale jestem z niego bardzo zadowolona, ponieważ bardzo dobrze sprawdza mi się do codziennego przygotowywania ciekawych śniadań. Toster posiada długi i szeroki otwór, dzięki czemu nadaje się do różnego rodzaju pieczywa. Często używam go do rozmnażania pieczywa czy do podgrzewania np. crioissantów. Ma bardzo fajny wygląd, pasuje mi do reszty sprzętów w kuchni i co dla mnie najważniejsze na powierzchni w trakcie używania nie pozostają ślady odbitych palców. Czyszczenie tostera nie jest trudne, ponieważ wystarczy wyjąć tackę na okruszki i ją wyczyścić. Bardzo przydatna jest funkcja automatycznego centrowania, która ustawia pieczywo na środku otworu dzięki czemu pieczywo jest równomiernie opieczone w obu stron. Nie mam żadnych zastrzeżeń, produkt spełnia moje oczekiwania. Bardzo dobra cena w stosunku do jakości.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy
MarzD
06/02/2024
Polska
Fajny, praktyczny i elegancki toster.
Z tym tosterem znamy sie od nie dawna, ale by to wietny zakup! Oglnie wygldem pasuje do naszej kuchni, jest zgrabny i co wazne nie widać na nim odbitych palców. Ten toster podoba nam sie ze wzglegu swojej pojemnosci, mozna spokojnie ugrzac w nim bagietke, a to własnie bagietka jest królowa naszych sniadan ostanio. Łatwo sie go czyści i jest prosty w obsludze, nawet mój wnuk który ma 5 lat nie ma z nim problemu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy
Katarzyna 15
02/02/2024
Polska
Super toster
Toster, opiekacz jest solidnie wykonany, pasuje do wszystkich kuchni.Szybko się nagrzewa.Zaleta tego tostera jest to że można opiekać różnej grubości pieczywo..
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy