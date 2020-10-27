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Nauja
HD2823/80
Skonio kupini patiekalai. Jokios priežiūros. Papildoma talpa.
Skirtingai nei tradiciniai daugiafunkciai puodai, „Philips“ daugiafunkcis puodas pasižymi tikru automatiniu slėgio išleidimu, užtikrinančiu saugų, paprastą gaminimą be rankinio garų vožtuvo sukimo, ir „DualPulse“ technologija, kuri sukuria tikslią gaminimo kreivę, kaitaliojant aukštą ir žemą slėgį, kad atskleistų gilesnį, turtingesnį skonį. 35 pažangios iš anksto nustatytos programos su 8 l papildoma talpa tikrai paprastam gaminimui.
Saugesnis, greitesnis gaminimas be rankų
35 iš anksto nustatytos programos begalinei įvairovei, mažiau pastangų
Išsaugo papildomą skonį turtingesniems rezultatams
8 l papildoma talpa, puikiai tinkanti susibūrimams ir kasdieniniams patiekalams
Skirtingai nei tradiciniuose daugiafunkciuose puoduose*, nereikia rankiniu būdu sukti ventilio ar spausti mygtukų. Garai išsiskiria automatiškai pasibaigus gaminimui slėgiu – tikrai lengvas gaminimas nuo pradžios iki pabaigos.
Skirtingai nei tradiciniai daugiafunkciai puodai*, kurie išlaiko pastovų slėgį, mūsų nauja technologija keičia aukštą ir žemą slėgį, sukurdama tikslią gaminimo kreivę, kuri išsaugo skonį. Mėsa iki 13 % sultingesnė** ir iki 28 % minkštesnė**.
35 iš anksto nustatytos programos – nuo jautienos, ėrienos, vištienos ir antienos iki daržovių, jūros gėrybių, pupelių, sriubos, ryžių ir kt. – su specialiais gaminimo būdais: gaminimas slėgiu, troškinimas, kepimas, lėtas gaminimas, apkepimas, gaminimas garuose, uogienė, jogurtas ir pašildymas. Taip pat rankiniai nustatymai leidžia jums pritaikyti gaminimo laiką, temperatūrą ir slėgio lygį, o du spartieji klavišai išsaugo jūsų mėgstamiausius nustatymus.
Atsiliepimai
Palyginta su „HD2237“, „HD2238“, „HD2151“, „HD2136“, „HD2139“, „HD2103“
Testuota naudojant WBSF ir drėgmės netekimo matavimus kiaulienos ir vištienos atveju, palyginti su gaminimo ant viryklės būdu.
Remiantis vidaus laboratorijos matavimais su „Philips“ daugiafunkciais puodais. Gaminimo laikas išmatuotas raudonųjų pupelių sriubai arba jautienai (nuo įkaitimo iki visiško slėgio išleidimo), palyginti su puodu ant viryklės, iki gerai išvirto ir minkšto rezultato. Tikslūs procentai gali skirtis priklausomai nuo produkto.