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Kompaktiškas (0,54 l nevirtų ryžių)
400 W
Juoda
5 iš anksto nustatytos programos
0,54 litro sausų ryžių talpos aparatas yra idealaus dydžio mažoms šeimoms ir lengvai tilps bet kurioje spintelėje.
Vienu mygtuko paspaudimu virkite baltus, rudus arba suši ryžius bei košes ir patiekalus „Fast Cook“ režimu.
Tvirtas 5 sluoksnių vidinis puodas tolygiai įkaista, o mineralinė „Maifan“ akmens danga nelimpa ir yra atspari įbrėžimams.
4.3
iš 5
8
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
Michal P.
16/06/2025
Slovensko
Skvely a krasny ryzovar
je to skvely tichy ryzovar ktory robi presne to co ma - vari ryzu date 120-125g ryze a zalejete po "1", 250g zalejete po "2" a len kliknete na Fast cook... 5min pred koncom zacne ryzovar odpocitavat minuty a odporucame 10min po dovareni servirovat je pekny a lacny - kupili sme ho za 40 EUR na oficialnom eshope so zlavou nadoba je z kvalitneho materialu, na rozdiel od nadoby lidl ryzovaru za 20e ktory tiez robi dobru ryzu, ale nadoba sa casom olupe a konzumujete skodlive castice
Argumentai už
vsetko top
Argumentai prieš
ziadne - ryza urcite neni rozvarena ako tu niekto pisal v recenziach, asi len nevedeli kolko maju dat vody.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar
DominikMat
31/03/2025
Česká republika
Výborná volba, usnadnil mi vaření
Rýžovar Philips 3000 mi opravdu zjednodušil život. Dřív jsem rýži vařil klasicky na sporáku a výsledek byl pokaždé jiný – buď byla tvrdá, nebo se rozvařila. S tímhle rýžovarem je to ale úplně jiný level. Rýže je hotová během chvilky, přesně tak akorát a bez jakéhokoliv hlídání. Co mě potěšilo, je funkce udržení teploty – když nestíhám hned servírovat, rýže je i po půl hodině pořád teplá a dobrá. Také mě překvapilo, jak je lehký a skladný. Nepotřebuje skoro žádné nastavení, což mi naprosto vyhovuje – prostě jednoduché, rychlé a spolehlivé. Používám ho několikrát týdně a zatím všechno bez problému. Za tu cenu opravdu skvělý poměr výkon/cena. Můžu jen doporučit.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Lukyntumic
29/03/2025
Česká republika
Philips 3000 Series je skvělý rýžovar, který šetří čas i námahu. Vaří rychle a díky praktickým programům je příprava rýže naprosto bezstarostná. Kvalita uvaření je vždy perfektní a potěšilo mě i tiché fungování. Ideální pomocník do každé kuchyně!
Argumentai už
Rychlost, funkce, dobře uvařená rýže
Argumentai prieš
Zadny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Gaminimo trukmė maždaug 30 minučių, remiantis bandymais su 1 puodeliu trumpagrūdžių ryžių. Tikroji gaminimo trukmė gali skirtis atsižvelgiant į ryžių tipą, kiekį ir gaminimo sąlygas bei kitus veiksnius.