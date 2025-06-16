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  • Kompaktiškas dizainas tobulai puriems ryžiams
  • Kompaktiškas dizainas tobulai puriems ryžiams
  • Kompaktiškas dizainas tobulai puriems ryžiams
  • Kompaktiškas dizainas tobulai puriems ryžiams
  • Kompaktiškas dizainas tobulai puriems ryžiams
  • Kompaktiškas dizainas tobulai puriems ryžiams
  • Kompaktiškas dizainas tobulai puriems ryžiams
  • Kompaktiškas dizainas tobulai puriems ryžiams
  • Kompaktiškas dizainas tobulai puriems ryžiams
  • Kompaktiškas dizainas tobulai puriems ryžiams
  • Kompaktiškas dizainas tobulai puriems ryžiams
  • Kompaktiškas dizainas tobulai puriems ryžiams
  • Kompaktiškas dizainas tobulai puriems ryžiams
  • Kompaktiškas dizainas tobulai puriems ryžiams
  • Kompaktiškas dizainas tobulai puriems ryžiams
  • Kompaktiškas dizainas tobulai puriems ryžiams
  • Kompaktiškas dizainas tobulai puriems ryžiams
  • Kompaktiškas dizainas tobulai puriems ryžiams

3000 serijaMini ryžių virimo aparatas

HD3080/80

4.3
| (8) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį
Kompaktiškas dizainas tobulai puriems ryžiams
Lengvai išvirkite tobulus purius ryžius su 5 iš anksto nustatytomis programomis skirtingiems ryžiams. „Philips“ 3000 serijos mini ryžių virimo aparatas yra idealaus dydžio mažoms šeimoms ir patogiai tilps bet kurios virtuvės spintelėje.
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Idealiai tinka 1–3 žmonėms

Kompaktiškas dizainas tobulai puriems ryžiams

  • Kompaktiškas (0,54 l nevirtų ryžių)

  • 400 W

  • Juoda

  • 5 iš anksto nustatytos programos

Mini ryžių virimo aparatas mažoms šeimoms

Mini ryžių virimo aparatas mažoms šeimoms

0,54 litro sausų ryžių talpos aparatas yra idealaus dydžio mažoms šeimoms ir lengvai tilps bet kurioje spintelėje.

5 iš anksto nustatytos programos skirtingiems ryžiams

5 iš anksto nustatytos programos skirtingiems ryžiams

Vienu mygtuko paspaudimu virkite baltus, rudus arba suši ryžius bei košes ir patiekalus „Fast Cook“ režimu.

5 sluoksnių vidinis puodas su nepridegančia „Bakuhanseki” danga

5 sluoksnių vidinis puodas su nepridegančia „Bakuhanseki” danga

Tvirtas 5 sluoksnių vidinis puodas tolygiai įkaista, o mineralinė „Maifan“ akmens danga nelimpa ir yra atspari įbrėžimams.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

8

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

16/06/2025

Slovensko

Slovensko

Skvely a krasny ryzovar

je to skvely tichy ryzovar ktory robi presne to co ma - vari ryzu date 120-125g ryze a zalejete po "1", 250g zalejete po "2" a len kliknete na Fast cook... 5min pred koncom zacne ryzovar odpocitavat minuty a odporucame 10min po dovareni servirovat je pekny a lacny - kupili sme ho za 40 EUR na oficialnom eshope so zlavou nadoba je z kvalitneho materialu, na rozdiel od nadoby lidl ryzovaru za 20e ktory tiez robi dobru ryzu, ale nadoba sa casom olupe a konzumujete skodlive castice

Argumentai už

vsetko top

Argumentai prieš

ziadne - ryza urcite neni rozvarena ako tu niekto pisal v recenziach, asi len nevedeli kolko maju dat vody.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar

31/03/2025

Česká republika

Česká republika

Výborná volba, usnadnil mi vaření

Rýžovar Philips 3000 mi opravdu zjednodušil život. Dřív jsem rýži vařil klasicky na sporáku a výsledek byl pokaždé jiný – buď byla tvrdá, nebo se rozvařila. S tímhle rýžovarem je to ale úplně jiný level. Rýže je hotová během chvilky, přesně tak akorát a bez jakéhokoliv hlídání. Co mě potěšilo, je funkce udržení teploty – když nestíhám hned servírovat, rýže je i po půl hodině pořád teplá a dobrá. Také mě překvapilo, jak je lehký a skladný. Nepotřebuje skoro žádné nastavení, což mi naprosto vyhovuje – prostě jednoduché, rychlé a spolehlivé. Používám ho několikrát týdně a zatím všechno bez problému. Za tu cenu opravdu skvělý poměr výkon/cena. Můžu jen doporučit.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

29/03/2025

Česká republika

Česká republika

Philips 3000 Series je skvělý rýžovar, který šetří čas i námahu. Vaří rychle a díky praktickým programům je příprava rýže naprosto bezstarostná. Kvalita uvaření je vždy perfektní a potěšilo mě i tiché fungování. Ideální pomocník do každé kuchyně!

Argumentai už

Rychlost, funkce, dobře uvařená rýže

Argumentai prieš

Zadny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

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Atsakomybės apribojimai

  1. Gaminimo trukmė maždaug 30 minučių, remiantis bandymais su 1 puodeliu trumpagrūdžių ryžių. Tikroji gaminimo trukmė gali skirtis atsižvelgiant į ryžių tipą, kiekį ir gaminimo sąlygas bei kitus veiksnius.