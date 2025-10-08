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Visos serijos

  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams
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  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams

3000 serija„Mini All-in-One Cooker“

HD3090/80

5
| (20) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams
Su „Philips“ 3000 serijos „Mini All-in-One Cooker“ galima pasigaminti tobulus purius ryžius kur kas lengviau. Iš anksto nustatytos programos padeda gaminti dar lengviau, pradedant ryžiais ir koše, baigiant sriuba, lęšiais, pyragais ir jogurtu.
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Idealiai tinka 1–3 žmonėms

Kompaktiškas ir universalus tobuliems rezultatams

  • 1,8 l talpa

  • 400 W

  • Juoda

  • 8 iš anksto nustatytos programos

Tobulo dydžio mažoms šeimoms

Tobulo dydžio mažoms šeimoms

1,8 talpos aparatas yra idealaus dydžio mažoms šeimoms ir lengvai telpa bet kurioje spintelėje.

8 iš anksto nustatytos programos skirtingiems patiekalams

8 iš anksto nustatytos programos skirtingiems patiekalams

Gaminkite mėgstamus ryžius, sriubas, pyragus, lęšius, jogurtą ir kitus patiekalus vienu mygtuko paspaudimu.

5 sluoksnių vidinis puodas su nelimpančia „Bakuhanseki“ danga lengvam maisto gaminimui ir valymui

5 sluoksnių vidinis puodas su nelimpančia „Bakuhanseki“ danga lengvam maisto gaminimui ir valymui

Tvirtas 5 sluoksnių vidinis puodas tolygiai įkaista, o mineralinė „Maifan“ akmens danga nelimpa ir yra atspari įbrėžimams.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

20

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

08/10/2025

Polska

Polska

Praktyczny ryżowar do codziennego użytku

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ryżowar Philips HD3090/80 wygląda nowocześnie i dobrze prezentuje się w kuchni. Ma wygodny, czytelny panel i jest prosty w obsłudze – wystarczy ustawić program i wszystko robi sam. Po ugotowaniu ryżu urządzenie automatycznie przełącza się w tryb podtrzymywania ciepła, co jest bardzo praktyczne. Pojemność spokojnie wystarcza na obiad dla kilku osób. Ryż wychodzi sypki i dobrze ugotowany, choć przy większej ilości trzeba trochę uważać z wodą. Czyszczenie jest łatwe, bo nic nie przywiera do środka. Ogólnie to wygodne i solidne urządzenie, które ułatwia codzienne gotowanie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Seria 3000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Seria 3000

08/10/2025

Polska

Polska

Praktyczny pomocnik w kuchni

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Po kilku użyciach ryżowara Philips HD3090/80 mogę powiedzieć, że urządzenie naprawdę ułatwia gotowanie. Ryż zawsze wychodzi sypki i równomiernie ugotowany, niezależnie od rodzaju, czy to jaśminowy, czy brązowy. Dużym plusem jest automatyczne podtrzymywanie ciepła, które działa przez dłuższy czas, dzięki czemu nie trzeba się spieszyć z podaniem posiłku. Programy są dobrze dobrane i łatwe do uruchomienia, a czas gotowania zgadza się z opisem w instrukcji. Urządzenie działa cicho, nie przegrzewa się i nie przypala potraw. Czyszczenie misy zajmuję tylko chwilkę - powłoka nieprzywierająca naprawdę robi swoje. Co ważne, sprzęt świetnie sprawdza się także przy robieniu owsianki - nie przypala mleka i pozwala uzyskać idealnie kremową konsystencję. Wygląd urządzenia jest estetyczny i minimalistyczny. Kompaktowa forma, czarny kolor z delikatnymi akcentami, mieści się bezproblemowo na blacie. Panel sterowania jest prosty, intuicyjny, czytelny, co sprawia, że obsługa nie nastręcza trudności.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Seria 3000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Seria 3000

07/10/2025

Polska

Polska

Ryżowar który musisz mieć 😊

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ryżowar PHILIPS HD3090/80 pozytywnie mnie zaskoczył swoją funkcjonalnością i jakością działania. Urządzenie doskonale radzi sobie nie tylko z tradycyjnym ryżem, ale także z ryżem i kaszą jaglaną gotowanymi na mleku czy też aromatycznym zupami. Co ciekawe, w urządzeniu można również przygotować jogurt czy nawet ciasto. Moje dzieci uwielbiają ryż na mleku z jabłkiem oraz pudding z kaszy jaglanej, a dotychczas ich przygotowanie wiązało się z kipiącym mlekiem, ubrudzoną kuchenką i często przypalonym garnkiem. Dzięki temu ryżowarowi gotowanie ryżu czy kaszy na mleku jest teraz niezwykle proste i bezproblemowe. Dużą zaletą urządzenia jest jego bardzo cichutko działanie, jak również jego kompaktowa konstrukcja, która sprawia, że świetnie sprawdzi się nawet w niewielkiej kuchni. Wewnętrzny garnek z nieprzywierającą powłoką to ogromna zaleta – nic się nie przypala ani nie przykleja do dna, a mycie zajmuje dosłownie chwilę. PHILIPS HD3090/80 to praktyczne, niezawodne urządzenie, które znacząco ułatwia codzienne przygotowywanie zdrowych posiłków. Zdecydowanie polecam wszystkim zakup tego ryżowaru.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Seria 3000

Ši apžvalga buvo parašyta apie Seria 3000

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Atsakomybės apribojimai

  1. Gaminimo trukmė maždaug 30 minučių, remiantis bandymais su 1 puodeliu trumpagrūdžių ryžių. Tikroji gaminimo trukmė gali skirtis atsižvelgiant į ryžių tipą, kiekį ir gaminimo sąlygas bei kitus veiksnius.