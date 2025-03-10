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HD3093/80
Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau
Lengvai išvirkite tobulus purius ryžius su 8 iš anksto nustatytomis programomis skirtingiems ryžiams ir ne tik. „Philips Mini“ 3000 serijos ryžių virimo aparatas yra idealaus dydžio mažoms šeimoms ir patogiai tilps bet kurios virtuvės spintelėje.
Kompaktiškas (0,85 l nevirtų ryžių)
600 W
Balta + sidabrinė
8 iš anksto nustatytos programos
0,85 litro sausų ryžių talpos aparatas yra idealaus dydžio mažoms šeimoms ir lengvai tilps bet kurioje spintelėje.
Vienu mygtuko paspaudimu virkite baltus, rudus arba suši ryžius bei košes, sriubas ir kitus patiekalus.
4 sluoksnių ilgaamžis vidinis puodas su nelimpančia danga tolygiai įkaista.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
Aleksė2
10/03/2025
Lietuva
Turi išansktinius nustatymus
Lengva virti ryžius, bet spintelėje vietos tikrai jam reikia pasidėti. Turi išansktinius nustatymus kiekvienai ryžių rūšiai.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serija
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serija
Gaminimo trukmė maždaug 30 minučių, remiantis bandymais su 1 puodeliu trumpagrūdžių ryžių. Tikroji gaminimo trukmė gali skirtis atsižvelgiant į ryžių tipą, kiekį ir gaminimo sąlygas bei kitus veiksnius.