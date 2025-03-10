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  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau
  • Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau

3000 serijaMini ryžių virimo aparatas

HD3093/80

5

| (1) Apžvalga

Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau

Lengvai išvirkite tobulus purius ryžius su 8 iš anksto nustatytomis programomis skirtingiems ryžiams ir ne tik. „Philips Mini“ 3000 serijos ryžių virimo aparatas yra idealaus dydžio mažoms šeimoms ir patogiai tilps bet kurios virtuvės spintelėje.

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Idealiai tinka 2–3 žmonėms

Kompaktiškas ir universalus tobuliems ryžiams ir dar daugiau

  • Kompaktiškas (0,85 l nevirtų ryžių)

  • 600 W

  • Balta + sidabrinė

  • 8 iš anksto nustatytos programos

Kompaktiškas dizainas mažoms šeimoms

Kompaktiškas dizainas mažoms šeimoms

0,85 litro sausų ryžių talpos aparatas yra idealaus dydžio mažoms šeimoms ir lengvai tilps bet kurioje spintelėje.

8 iš anksto nustatytos programos ryžiams ir ne tik

8 iš anksto nustatytos programos ryžiams ir ne tik

Vienu mygtuko paspaudimu virkite baltus, rudus arba suši ryžius bei košes, sriubas ir kitus patiekalus.

Nelimpanti danga yra atspari įbrėžimams

Nelimpanti danga yra atspari įbrėžimams

4 sluoksnių ilgaamžis vidinis puodas su nelimpančia danga tolygiai įkaista.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

1

Apžvalga

4
3
2
1

10/03/2025

Lietuva

Lietuva

Turi išansktinius nustatymus

Lengva virti ryžius, bet spintelėje vietos tikrai jam reikia pasidėti. Turi išansktinius nustatymus kiekvienai ryžių rūšiai.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serija

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serija

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Atsakomybės apribojimai

  1. Gaminimo trukmė maždaug 30 minučių, remiantis bandymais su 1 puodeliu trumpagrūdžių ryžių. Tikroji gaminimo trukmė gali skirtis atsižvelgiant į ryžių tipą, kiekį ir gaminimo sąlygas bei kitus veiksnius.