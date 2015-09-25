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  • Greitas ir lengvas būdas mėgstamiausiems patiekalams ruošti
  • Greitas ir lengvas būdas mėgstamiausiems patiekalams ruošti
  • Greitas ir lengvas būdas mėgstamiausiems patiekalams ruošti
  • Greitas ir lengvas būdas mėgstamiausiems patiekalams ruošti
  • Greitas ir lengvas būdas mėgstamiausiems patiekalams ruošti
  • Greitas ir lengvas būdas mėgstamiausiems patiekalams ruošti
  • Greitas ir lengvas būdas mėgstamiausiems patiekalams ruošti
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  • Greitas ir lengvas būdas mėgstamiausiems patiekalams ruošti
  • Greitas ir lengvas būdas mėgstamiausiems patiekalams ruošti
  • Greitas ir lengvas būdas mėgstamiausiems patiekalams ruošti
  • Greitas ir lengvas būdas mėgstamiausiems patiekalams ruošti
  • Greitas ir lengvas būdas mėgstamiausiems patiekalams ruošti
  • Greitas ir lengvas būdas mėgstamiausiems patiekalams ruošti
  • Greitas ir lengvas būdas mėgstamiausiems patiekalams ruošti

Nutraukta gamyba

„Multicooker“

HD3167/70

4.7
| (109) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Greitas ir lengvas būdas mėgstamiausiems patiekalams ruošti
Su „Philips“ naujuoju „Multicooker“ ir išmaniąja temperatūros valdymo funkcija lengvai ruoškite mėgstamus patiekalus. Priekinis valdymo skydelis viršuje – kad būtų patogiau valdyti.
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Gardžios sriubos, mėsa, makaronai ir tortai

Greitas ir lengvas būdas mėgstamiausiems patiekalams ruošti

  • 5 l

Dviguba ritė su didesniu tiesiogiai šildomu plotu

Dviguba ritė su didesniu tiesiogiai šildomu plotu

Dviguba ritė su didesniu tiesiogiai šildomu plotu užtikrina intensyvesnį ir tolygesnį gaminimą

15 automatinio maisto ruošimo programų ir 15 rankinių temperatūros nustatymų

Nuimamas garų vožtuvas – patogu valyti

Nuimamas garų vožtuvas – patogu valyti

Reguliariai valykite garų vožtuvą, kad pašalintumėte likučius. Tiesiog nuimkite garų vožtuvą nuo įrenginio viršutinio dangčio ir kruopščiai išvalykite.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

109

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

25/09/2015

Lietuva

Lietuva

Puikus puodas

Labai patiko puodas. Gamina greitai, paruoštas maistas labai skanus.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD3167/70 „Multicooker“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD3167/70 „Multicooker“

23/06/2015

Lietuva

Lietuva

Philips HD-3167/71

Rinkomės iš daugybės puodų, vaikščiojom į parduotuves, čiupinėjome. "Redmondų" blogosios pusės - dangčių fiksuotėje. Philipsų kur kas patikimesni užraktai. O šito konkretaus modelio dangtis itin malonus. Be to turi puodą su rankenėlėmis, 2 mm storio metalas, dengtas nanokeramikos sluoksniu. Nuo kitų modelių skiriasi dar ir tuo, kad gaminant garuose yra labai geras, didelis atstumas tarp grotelių ir dangčio, tad karpį galima paruošti garuose nesmulkinant. Atidarant puodą, paprastai varva ant stalo kondensatas. Tai čia pridėtas samtelis su skylutėmis nuvarvinti garams, kas labai maloniai pagelbsti. Elektros laidas 1.2 m, kas patogiau, nei dabar įprastai naudojami 0.8 m.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD3167/71 Multicooker

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD3167/71 Multicooker

17/06/2015

Lietuva

Lietuva

Itin patogus naudojimas, bei lengva priežiūra

Tiesiog stebuklingas puodas! Naudoju dar neseniai bet nebeįsivaizduoju savo namų be jo, itin gerai turint vaikų, nes užtenka sudėti maistą, nustatyti programą ir eini darytis savo darbų :) Maistas nuolat šiltas, tad nereikia sukti galvos kelintai valandai gaminti maistą, kad šeima pavalgytų šiltą maistą. Tikrai labai rekomenduoju!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD3167/71 Multicooker

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD3167/71 Multicooker

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