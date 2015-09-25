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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
5 l
Dviguba ritė su didesniu tiesiogiai šildomu plotu užtikrina intensyvesnį ir tolygesnį gaminimą
Reguliariai valykite garų vožtuvą, kad pašalintumėte likučius. Tiesiog nuimkite garų vožtuvą nuo įrenginio viršutinio dangčio ir kruopščiai išvalykite.
4.7
iš 5
109
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Saulė
25/09/2015
Lietuva
Puikus puodas
Labai patiko puodas. Gamina greitai, paruoštas maistas labai skanus.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD3167/70 „Multicooker“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD3167/70 „Multicooker“
Moalim
23/06/2015
Lietuva
Philips HD-3167/71
Rinkomės iš daugybės puodų, vaikščiojom į parduotuves, čiupinėjome. "Redmondų" blogosios pusės - dangčių fiksuotėje. Philipsų kur kas patikimesni užraktai. O šito konkretaus modelio dangtis itin malonus. Be to turi puodą su rankenėlėmis, 2 mm storio metalas, dengtas nanokeramikos sluoksniu. Nuo kitų modelių skiriasi dar ir tuo, kad gaminant garuose yra labai geras, didelis atstumas tarp grotelių ir dangčio, tad karpį galima paruošti garuose nesmulkinant. Atidarant puodą, paprastai varva ant stalo kondensatas. Tai čia pridėtas samtelis su skylutėmis nuvarvinti garams, kas labai maloniai pagelbsti. Elektros laidas 1.2 m, kas patogiau, nei dabar įprastai naudojami 0.8 m.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD3167/71 Multicooker
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD3167/71 Multicooker
Edita
17/06/2015
Lietuva
Itin patogus naudojimas, bei lengva priežiūra
Tiesiog stebuklingas puodas! Naudoju dar neseniai bet nebeįsivaizduoju savo namų be jo, itin gerai turint vaikų, nes užtenka sudėti maistą, nustatyti programą ir eini darytis savo darbų :) Maistas nuolat šiltas, tad nereikia sukti galvos kelintai valandai gaminti maistą, kad šeima pavalgytų šiltą maistą. Tikrai labai rekomenduoju!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD3167/71 Multicooker
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD3167/71 Multicooker