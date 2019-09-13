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Nutraukta gamyba
5 l
Papildomas 2,0 mm aliuminio ir geležies lydiniu dengtas vidinis puodas tolygiai perduoda šilumą, todėl maistas verda tolygiai.
Papildomas puodas suteikia galimybę patogiai gaminti ir sutalpinti kelis patiekalus
2,0 mm 5 sluoksnių vidinis puodas tolygiai perduoda šilumą, kad patiekalai būtų skanūs
5.0
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
serpashk
13/09/2019
Україна
Відмінне антипригарне покриття
В старій каструлі їжа стала пригорати, тож довелося купити цю. Покриття набагато краще, ніж у тій, що поставлялася з мультиваркою!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля
Vikdem
11/04/2019
Україна
Однозначно рекомендую.
Користуюсь два роки, приблизно раз на два тижні, варю каші, випікання інколи, каструля все ще в хорошому стані і внутрішня поверхня не поддряпана. Легко миється, доволі міцна, але поводитись із нею потрібно окуратно.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля
danysto
07/04/2020
България
Браво, това е един чудесен уред!
Умерена мощност 970W- можете да правите всичко с него, не е необходимо да имате друг уред за готвене. Откакто го притежаваме го използваме приоритетно и сме много доволни. След три годишна употреба (почти всяка вечер, понякога и 2 пъти дневно) съм сменил вътрешния съд и практически уреда е нов. Съпругата ми погледна с недоверие на новата ни придобивка (тогава), но сега винаги отбелява "колко добре е, че го имаме". Браво на разработчиците, голямо удоволствие за мен е даго използвам - лесно и удобно се поддържа! Включвам го, поставям вътре продуктите и продължавам по своя план, когато храната е готова, уредът я съхранява топла до момента за сервиране! Безопасен е, спокоен съм, когато го оставя да готви сам, а аз или съм навън на разходка или си работя на компютъра! Браво!
Argumentai už
Икономичен, удобен, включва всичко необходимо!
Argumentai prieš
Не мога да съобщя за такива, не може само да прави "корички" на печени ястия, но това е извън класа му - той се справя чудесно със задушени ястия.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD3737/03 Вътрешен съд
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD3737/03 Вътрешен съд