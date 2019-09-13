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  • Papildomas patvarus vidinis puodas
  • Papildomas patvarus vidinis puodas
  • Papildomas patvarus vidinis puodas
  • Papildomas patvarus vidinis puodas
  • Papildomas patvarus vidinis puodas
  • Papildomas patvarus vidinis puodas
  • Papildomas patvarus vidinis puodas
  • Papildomas patvarus vidinis puodas

Nutraukta gamyba

Daily CollectionVidinis puodas

HD3737

5
| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Papildomas patvarus vidinis puodas
Papildomame 2,0 mm storio patvariame vidiniame puode labai patogu gaminti
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skirtas „Philips“ daugiafunkcėms viryklėms HD3037

Papildomas patvarus vidinis puodas

  • 5 l

Papildomas 2,0 mm aliuminio ir geležies lydiniu dengtas vidinis puodas

Papildomas 2,0 mm aliuminio ir geležies lydiniu dengtas vidinis puodas

Papildomas 2,0 mm aliuminio ir geležies lydiniu dengtas vidinis puodas tolygiai perduoda šilumą, todėl maistas verda tolygiai.

Papildomas puodas suteikia galimybę patogiai gaminti, sutalpinti patiekalus

Papildomas puodas suteikia galimybę patogiai gaminti, sutalpinti patiekalus

Papildomas puodas suteikia galimybę patogiai gaminti ir sutalpinti kelis patiekalus

2,0 mm 5 sluoksnių vidinis puodas tolygiai perduoda šilumą

2,0 mm 5 sluoksnių vidinis puodas tolygiai perduoda šilumą

2,0 mm 5 sluoksnių vidinis puodas tolygiai perduoda šilumą, kad patiekalai būtų skanūs

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

13/09/2019

Україна

Україна

Відмінне антипригарне покриття

В старій каструлі їжа стала пригорати, тож довелося купити цю. Покриття набагато краще, ніж у тій, що поставлялася з мультиваркою!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля

11/04/2019

Україна

Україна

Однозначно рекомендую.

Користуюсь два роки, приблизно раз на два тижні, варю каші, випікання інколи, каструля все ще в хорошому стані і внутрішня поверхня не поддряпана. Легко миється, доволі міцна, але поводитись із нею потрібно окуратно.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля

07/04/2020

България

България

Браво, това е един чудесен уред!

Умерена мощност 970W- можете да правите всичко с него, не е необходимо да имате друг уред за готвене. Откакто го притежаваме го използваме приоритетно и сме много доволни. След три годишна употреба (почти всяка вечер, понякога и 2 пъти дневно) съм сменил вътрешния съд и практически уреда е нов. Съпругата ми погледна с недоверие на новата ни придобивка (тогава), но сега винаги отбелява "колко добре е, че го имаме". Браво на разработчиците, голямо удоволствие за мен е даго използвам - лесно и удобно се поддържа! Включвам го, поставям вътре продуктите и продължавам по своя план, когато храната е готова, уредът я съхранява топла до момента за сервиране! Безопасен е, спокоен съм, когато го оставя да готви сам, а аз или съм навън на разходка или си работя на компютъра! Браво!

Argumentai už

Икономичен, удобен, включва всичко необходимо!

Argumentai prieš

Не мога да съобщя за такива, не може само да прави "корички" на печени ястия, но това е извън класа му - той се справя чудесно със задушени ястия.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD3737/03 Вътрешен съд

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD3737/03 Вътрешен съд

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