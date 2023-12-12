30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2300 W
Rumbuota / lygi plokštė
Aukštą temp. palaikanti kepimo plokštė
300 x 370 mm
Esant aukštai elektrinės „Philips“ kepsninės plokštės temperatūrai išlaikomos maisto sultys ir skonis. Taip yra tada, kai maistas, dedamas ant kepsninės paviršiaus, pradeda kepintis ir gruzdintis – susidaro skani plutelė, kuri sulaiko maisto viduje visas maistingąsias savybes ir skonį.
Naudodami universalią kepimo plokštę, galite pasirinkti ką gaminti, ar ant rumbuoto, ar lygaus kepimo paviršiaus, todėl galite mėgautis gamindami maistą norimais būdais. Lygus paviršius tinkamas gruzdinti ir kepti mažus maisto gabalėlius. Gaminant ant rumbuoto paviršiaus, sukuriamas nepaprastas kepimo virš ugnies efektas.
Reguliuojamas termostatas užtikrina puikų rezultatą.
4.6
iš 5
23
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Таня 4567
12/12/2023
Україна
Крута річ!
кожному раджу придбати собі гриль! Обов'язково купувати разом з пивом
Argumentai už
так
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4419/20 Настільний гриль
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4419/20 Настільний гриль
AlexG7
26/09/2019
Україна
Цей продукт вироблений дуже якісно, легко на ньому готувати
Настільний гриль HD4417/20 рекомендую купувати, якісний гриль у співвідношенні ціни та функціоналу прилода. Рукомендую даний гриль!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4417/20 Table grill
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4417/20 Table grill
Sergio88
29/06/2019
Україна
Отличный и удобный гриль
Удачный выбор недорого и практичного гриля. Быстро и вкусно готовим как овощи, так и стейки. Сохраняет сочность продуктов и вкус. Не для ленивых, так как переворачивать все же придется) В целом очень довольны покупкой!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4419/20 Настільний гриль
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4419/20 Настільний гриль