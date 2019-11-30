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Nutraukta gamyba
1,7 l, 2400 W
1 puodelio indikatorius
Baltas ir pilkas
Atlenkiamas dangtelis
Leidžia išvirti vandens tiek, kiek reikia, todėl galite lengvai sutaupyti iki 50 % energijos ir sumažinti poveikį gamtai.
Elegantiška lemputė integruota į įjungimo/išjungimo mygtuką rodo, kada virdulys įjungtas.
Arbatinukas gali būti papildomas pro dangtelį ir snapelį.
4.6
iš 5
50
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
tomsel
30/11/2019
Polska
Idealnie spełnia oczekiwania singla
Czajnik używam od prawie trzech lat i przy sporadycznym czyszczeniu i usuwaniu kamienia spisuje się bez zarzutów.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4649/00 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4649/00 Czajnik
olija
22/06/2019
Polska
Długowieczny i porządny!
8 lat. Tyle służył. Jestem pod wrażeniem. Tym bardziej, że u mnie 5 razy/dzień to absolutne minimum. Philips to porządna firma :) I ten wskaźnik poziomu wody w filiżanki <3 Woda na ulubioną kawę raz dwa zagotowana. Echhhh, no szkoda :( :(
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4649/00 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4649/00 Czajnik
domig
21/02/2018
Polska
dobry czajnik
bardzo dobry i długo żywotny czajnik, szybko gotuje, jeśli chodzi o szum nie bardzo głośny, polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4649/00 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4649/00 Czajnik