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Nutraukta gamyba
4.8
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
blanca
09/07/2014
Polska
Idealny dla 1-2 osób
Elegancki i ozdobny mały czajnik, który długo pozostaje czysty. Dzięki filtrowi Double Action osad z kamienia nie dostaje się do wody. Woda szybko się gotuje, czajnik jest łatwy w czyszczeniu, bardzo wygodny w użyciu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4680/55 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4680/55 Czajnik
Boumy
19/08/2020
Česká republika
Nejlepsi rychlovarna konvice, kterou jsem kdy mela
Konvici jsem dostala darem pred vice jak 10 lety a slouzi dodnes. Vypada stale skvele, porad moderne a vari vodu do ted, coz je pozoruhodne :)
Argumentai už
Rychle ohreje vodu
Argumentai prieš
Neznam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4680/80
Date of Use 2018-08-19
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4680/80
Date of Use 2018-08-19
CLARA
24/01/2019
Magyarország
Újból megvenném!
Amellett, hogy 'csinos darab', rendszeres, napi többszöri használat mellett is hibátlanul működik már hosszú évek óta. Könnyen kezelhető és tisztítható. Sajnálatos, hogy már nem gyártják, de szerencsénkre ' nekünk van' !
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4680/55 Vízforraló
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4680/55 Vízforraló