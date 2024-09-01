30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
60 iš anksto nustatytų virimo programų
3D kaitinimo sistema
5 sluoksnių vidinis
Galinga 3D šildymo sistema paskirsto šilumą iš viršaus, šonų ir apačios, kad sudedamosios dalys būtų verdamos tolygiai, išgaunant autentišką skonį.
Itin patvarus 5 sluoksnių aliuminio lydinio puodas nelimpančia danga.
60 virimo programų yra iš anksto nustatytos optimaliais kepimo profiliais. Tarsi turėtumėte savo asmeninį šefą. Užtikrina pastoviai skanius patiekalus, naudojant kepimo, virimo garuose, lėto virimo ir pakartotinio pašildymo bei specialias programas konkretiems maisto produktams, tokiems kaip košė, jautiena ir jūros gėrybės.
4.4
iš 5
48
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
kenny4k
01/09/2024
Україна
Чудово готує та легко миється
Придбав на заміну старенькій мультиварці бош. Ця мене приємно здивувала, багато режимів. Чи можна, будь ласка отримати книгу рецептів до неї у форматі PDF? Дякую
Argumentai už
Проста у використанні
Argumentai prieš
Не виявлено
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультиварка Philips HD4713/41 Мультиварка серії 3000
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультиварка Philips HD4713/41 Мультиварка серії 3000
tanynka
12/02/2024
Україна
проста у використанні
подобається простота у використанні і те як розбирається. дуже подобається функція приготування в печі. чи можна отримати книгу рецептів в пдф?
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000
Lynx_7
28/10/2023
Україна
Чудові функції!
Дуже класна мультиварка! Прошу Philips Care надіслати мені на електронну пошту книгу з рецептами у PDF версії. Заздалегідь вдячний вам!
Argumentai už
Happy to use
Argumentai prieš
not detected
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000