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Visos serijos

  • Skanūs, paprasti patiekalai bet kuriuo paros metu, visą savaitę
  • Skanūs, paprasti patiekalai bet kuriuo paros metu, visą savaitę
  • Skanūs, paprasti patiekalai bet kuriuo paros metu, visą savaitę
  • Skanūs, paprasti patiekalai bet kuriuo paros metu, visą savaitę
  • Skanūs, paprasti patiekalai bet kuriuo paros metu, visą savaitę
  • Skanūs, paprasti patiekalai bet kuriuo paros metu, visą savaitę
  • Skanūs, paprasti patiekalai bet kuriuo paros metu, visą savaitę
  • Skanūs, paprasti patiekalai bet kuriuo paros metu, visą savaitę
  • Skanūs, paprasti patiekalai bet kuriuo paros metu, visą savaitę
  • Skanūs, paprasti patiekalai bet kuriuo paros metu, visą savaitę

„All-in-One Cooker“„Viskas viename“ viryklė, 3000 serijos

HD4713/40

4.4
| (48) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Skanūs, paprasti patiekalai bet kuriuo paros metu, visą savaitę
Padidinkite įvairovę ir sustiprinkite skonį nuo pusryčių iki vakarienės su 60 patogių išankstinių nustatymų, kad užtikrintumėte pastoviai skanius patiekalus bet kuriuo paros metu, visą savaitę.
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Mėgaukitės pastoviai skaniais patiekalais vienu mygtuko paspaudimu

Skanūs, paprasti patiekalai bet kuriuo paros metu, visą savaitę

  • 60 iš anksto nustatytų virimo programų

  • 3D kaitinimo sistema

  • 5 sluoksnių vidinis

3D kaitinimo sistema

3D kaitinimo sistema

Galinga 3D šildymo sistema paskirsto šilumą iš viršaus, šonų ir apačios, kad sudedamosios dalys būtų verdamos tolygiai, išgaunant autentišką skonį.

5 sluoksnių aliuminio lydinio puodas

5 sluoksnių aliuminio lydinio puodas

Itin patvarus 5 sluoksnių aliuminio lydinio puodas nelimpančia danga.

60 virimo programų

60 virimo programų

60 virimo programų yra iš anksto nustatytos optimaliais kepimo profiliais. Tarsi turėtumėte savo asmeninį šefą. Užtikrina pastoviai skanius patiekalus, naudojant kepimo, virimo garuose, lėto virimo ir pakartotinio pašildymo bei specialias programas konkretiems maisto produktams, tokiems kaip košė, jautiena ir jūros gėrybės.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

48

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

01/09/2024

Україна

Україна

Чудово готує та легко миється

Придбав на заміну старенькій мультиварці бош. Ця мене приємно здивувала, багато режимів. Чи можна, будь ласка отримати книгу рецептів до неї у форматі PDF? Дякую

Argumentai už

Проста у використанні

Argumentai prieš

Не виявлено

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультиварка Philips HD4713/41 Мультиварка серії 3000

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультиварка Philips HD4713/41 Мультиварка серії 3000

12/02/2024

Україна

Україна

проста у використанні

подобається простота у використанні і те як розбирається. дуже подобається функція приготування в печі. чи можна отримати книгу рецептів в пдф?

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000

28/10/2023

Україна

Україна

Чудові функції!

Дуже класна мультиварка! Прошу Philips Care надіслати мені на електронну пошту книгу з рецептами у PDF версії. Заздалегідь вдячний вам!

Argumentai už

Happy to use

Argumentai prieš

not detected

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000

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