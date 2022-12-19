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  • Mėgstamo maisto gaminimas namuose be priežiūros
  • Mėgstamo maisto gaminimas namuose be priežiūros
  • Mėgstamo maisto gaminimas namuose be priežiūros
  • Mėgstamo maisto gaminimas namuose be priežiūros
  • Mėgstamo maisto gaminimas namuose be priežiūros
  • Mėgstamo maisto gaminimas namuose be priežiūros
  • Mėgstamo maisto gaminimas namuose be priežiūros
  • Mėgstamo maisto gaminimas namuose be priežiūros
  • Mėgstamo maisto gaminimas namuose be priežiūros
  • Mėgstamo maisto gaminimas namuose be priežiūros
  • Mėgstamo maisto gaminimas namuose be priežiūros
  • Mėgstamo maisto gaminimas namuose be priežiūros
  • Mėgstamo maisto gaminimas namuose be priežiūros
  • Mėgstamo maisto gaminimas namuose be priežiūros

Nutraukta gamyba

Viva CollectionMulticooker

HD4731/70

4.7
| (587) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį
Mėgstamo maisto gaminimas namuose be priežiūros
Su „Philips“ naujuoju „Multicooker“ ir išmaniąja temperatūros valdymo funkcija bei 19+ iš anksto nustatytų gaminimo programų lengvai ruoškite mėgstamus patiekalus be priežiūros. Keramine danga padengtas puodas su išorinėmis rankenomis ir nuimamu vidiniu dangčiu, kad būtų dar patogiau.
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„Stage-Cooking“ funkcija mėgstamiausiems patiekalams

Mėgstamo maisto gaminimas namuose be priežiūros

  • 3D šildymas

  • Stage Cooking

  • 5 l

Gaminkite lengvai naudodami 19+ iš anksto nustatytų gaminimo programų

Gaminkite lengvai naudodami 19+ iš anksto nustatytų gaminimo programų.

„Stage-Cooking“ funkcija mėgstamiausiems patiekalams

„Stage-Cooking“ funkcija mėgstamiausiems patiekalams

„Stage-Cooking“ funkcija mėgstamiausiems patiekalams.

3D šildymo funkcija tolygiai pašildo patiekalus

3D šildymo funkcija tolygiai pašildo patiekalus

3D šildymo funkcija tolygiai pašildo patiekalus

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

587

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

19/12/2022

Україна

Україна

гарна помічиця

Використовую її вже більше 4 років та не маю нарікань. Дуже зручна у використанні)

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

19/11/2022

Україна

Україна

Де знайти змінну чашу

Підскажіть де можна купити змінну чашу на дану модель мультиварки

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

09/12/2021

Україна

Україна

Супер функционал.

Всё готовит на отлично! Много программ для приготовления еды.

Argumentai už

Большой функционал

Argumentai prieš

Нету

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4749/70 Мультиварка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4749/70 Мультиварка

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.