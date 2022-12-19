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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
3D šildymas
Stage Cooking
MyRecipe
5 l
22+ iš anksto nustatytos programos, kad gaminimas būtų lengvas.
„Stage-Cooking“ funkcija mėgstamiausiems patiekalams.
3D šildymo funkcija tolygiai pašildo patiekalus
4.7
iš 5
587
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Yulia_29
19/12/2022
Україна
гарна помічиця
Використовую її вже більше 4 років та не маю нарікань. Дуже зручна у використанні)
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD3136/03 Мультиварка
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD3136/03 Мультиварка
Sashka92
19/11/2022
Україна
Де знайти змінну чашу
Підскажіть де можна купити змінну чашу на дану модель мультиварки
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD3136/03 Мультиварка
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD3136/03 Мультиварка
Referi22
09/12/2021
Україна
Супер функционал.
Всё готовит на отлично! Много программ для приготовления еды.
Argumentai už
Большой функционал
Argumentai prieš
Нету
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4749/70 Мультиварка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4749/70 Мультиварка