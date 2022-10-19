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  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai

„Eco Conscious Edition“Filtrinis lašelinis kavos aparatas, 1,2 l

HD5120/00

4.9
| (27) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį

4 Apdovanojimai

Skanesni pusryčiai
Kiekvieną rytą mėgaukitės puikiu kavos skoniu ir aromatu. 24 %¹ mažesnį CO2 pėdsaką paliekantis tvarus dizainas iš 100 % bioplastiko² ir energiją taupančios funkcijos – tai mažas žingsnelis link žalesnės ateities.
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Su „Philips Eco Conscious Coffee“ kavos virimo aparatu

Skanesni pusryčiai

  • 1,2 l / 10 didelių puodelių talpa

  • 1,2 l / 10 didelių puodelių talpa

  • Automatinis išsijungimas

  • Šilko baltos matinės spalvos apdaila

„Aroma twister“ suteikia puikų skonį ir turtingą aromatą

Ąsočio viduje esantis antgalis maišo įtekančią ir ąsotyje esančią kavą, todėl sodrus kavos aromatas išlaikomas iki paskutiniojo kavos puodelio.

Taupykite energiją naudodami trumpą užvirinimo laiką ir automatinį išjungimą

Taupykite energiją naudodami trumpą užvirinimo laiką ir automatinį išjungimą

Automatinio išjungimo funkcija po 30 minučių išjungia prietaisą, kad taupytų energiją ir užtikrintų papildomą saugumą. Pilnas ąsotis pagaminamas per 10 minučių, todėl dar labiau taupo energiją.

Tvarus dizainas ekologiškesnei ateičiai

Tvarus dizainas ekologiškesnei ateičiai

Tvariai suprojektuotas naudojant 100 % bioplastiko², kad CO2 pėdsakas būtų sumažintas 24 %¹. Ši nauja medžiaga daro didelį poveikį jūsų virtuvėje, tuo pačiu skatindama mažesnį poveikį aplinkai.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

27

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

19/10/2022

Україна

Україна

Кавоварка з біопластику

Купила чудову кавоварка від Філіпс. Дуже сподобався сучасний дизайн та насадка, завдяки якій кава завжди насиченого аромату. А саме головне, що вона виготовлена з єкологічно чистого матеріалу! Всім рекомендую!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

18/10/2022

Україна

Україна

Стильова

Дуже стильна кавоварка яка добре вписується в інтирьер нашої кухні, приємний на дотик пластик. Повну ємність для кави заповнює десь хвилин за 10, також збоку є спеціальне віконце де видно скільки води залишилось. Кава виходить дуже смачна та бадьора.

Argumentai už

Стильний дизайн, смачна кава

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

18/10/2022

Україна

Україна

Отличная кофеварка

Отличная кофеварка,всего 10мин и полный кувшин вкусного кофе у Вас готов.Крутой дизайн и главное с эко.материалов.

Argumentai už

Отличный дизайн,вкусный кофе.

Argumentai prieš

Нет

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

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Atsakomybės apribojimai

  1. ¹ Apskaičiavimas pagrįstas to paties prietaiso gamyba naudojant bioplastiką ir 100 % pirmojo spaudimo plastiką (arba gryną polipropileną)

  2. ² Pagrindinis korpusas pagamintas iš 100 % PP plastiko iš sertifikuotų biologinių šaltinių, masės balanso pagrindu (BioPP sudaro 82 % viso plastiko).