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1,2 l / 10 didelių puodelių talpa
1,2 l / 10 didelių puodelių talpa
Automatinis išsijungimas
Šilko baltos matinės spalvos apdaila
Ąsočio viduje esantis antgalis maišo įtekančią ir ąsotyje esančią kavą, todėl sodrus kavos aromatas išlaikomas iki paskutiniojo kavos puodelio.
Automatinio išjungimo funkcija po 30 minučių išjungia prietaisą, kad taupytų energiją ir užtikrintų papildomą saugumą. Pilnas ąsotis pagaminamas per 10 minučių, todėl dar labiau taupo energiją.
Tvariai suprojektuotas naudojant 100 % bioplastiko², kad CO2 pėdsakas būtų sumažintas 24 %¹. Ši nauja medžiaga daro didelį poveikį jūsų virtuvėje, tuo pačiu skatindama mažesnį poveikį aplinkai.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
27
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Jeeni93
19/10/2022
Україна
Akcijos dalis
Кавоварка з біопластику
Купила чудову кавоварка від Філіпс. Дуже сподобався сучасний дизайн та насадка, завдяки якій кава завжди насиченого аромату. А саме головне, що вона виготовлена з єкологічно чистого матеріалу! Всім рекомендую!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Kydria
18/10/2022
Україна
Akcijos dalis
Стильова
Дуже стильна кавоварка яка добре вписується в інтирьер нашої кухні, приємний на дотик пластик. Повну ємність для кави заповнює десь хвилин за 10, також збоку є спеціальне віконце де видно скільки води залишилось. Кава виходить дуже смачна та бадьора.
Argumentai už
Стильний дизайн, смачна кава
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Dasha31
18/10/2022
Україна
Akcijos dalis
Отличная кофеварка
Отличная кофеварка,всего 10мин и полный кувшин вкусного кофе у Вас готов.Крутой дизайн и главное с эко.материалов.
Argumentai už
Отличный дизайн,вкусный кофе.
Argumentai prieš
Нет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
¹ Apskaičiavimas pagrįstas to paties prietaiso gamyba naudojant bioplastiką ir 100 % pirmojo spaudimo plastiką (arba gryną polipropileną)
² Pagrindinis korpusas pagamintas iš 100 % PP plastiko iš sertifikuotų biologinių šaltinių, masės balanso pagrindu (BioPP sudaro 82 % viso plastiko).