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Visos serijos

  • Taupykite vietą, gaminkite bet kurioje virtuvės erdvėje
  • Taupykite vietą, gaminkite bet kurioje virtuvės erdvėje
  • Taupykite vietą, gaminkite bet kurioje virtuvės erdvėje
  • Taupykite vietą, gaminkite bet kurioje virtuvės erdvėje
  • Taupykite vietą, gaminkite bet kurioje virtuvės erdvėje
  • Taupykite vietą, gaminkite bet kurioje virtuvės erdvėje
  • Taupykite vietą, gaminkite bet kurioje virtuvės erdvėje
  • Taupykite vietą, gaminkite bet kurioje virtuvės erdvėje
  • Taupykite vietą, gaminkite bet kurioje virtuvės erdvėje
  • Taupykite vietą, gaminkite bet kurioje virtuvės erdvėje

Indukcinė viryklė 3000 serijos„Philips” indukcinė viryklė 3000 serijos

HD5830/90

Taupykite vietą, gaminkite bet kurioje virtuvės erdvėje
Nuo virtuvės iki stalo – gaminkite savo būdu su „Philips” 3000 serijos indukcinė kaitlentė. Su 8 galingais kaitinimo lygiais iki 2000 W ir 4 patogiais išankstiniais nustatymais ji užtikrina lengvą ir patikimą maisto gaminimą bet kurioje virtuvėje.
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Lengvas maisto gaminimas, puikus veikimas bet kurioje virtuvėje

Taupykite vietą, gaminkite bet kurioje virtuvės erdvėje

  • Galingas veikimas su kaitinimo lygiais iki 2000 W

  • Greitas nustatymas. Paprastas gaminimas. Lengvas valymas.

  • Gaminkite savo būdu: 4 išankstiniai nustatymai nuo sriubų iki maišant keptų patiekalų

  • Saugesnė virtuvė su automatiniu išsijungimu ir vaikų saugos užraktu

Greitas paruošimas

Greitas paruošimas

Tiesiog įjunkite indukcinę kaitlentę į elektros tinklą ir galite pradėti gaminti!

Tikslus valdymas su 8 kaitinimo lygiais

Tikslus valdymas su 8 kaitinimo lygiais

Pritaikykite kasdienį maisto gaminimą savo poreikiams naudodamiesi 8 reguliuojamais galios ir temperatūros lygiais. Nuo lėto virimo iki greito užvirimo – mėgaukitės tiksliu valdymu, kad pagamintumėte skanius ir maistingus patiekalus.

4 intuityvios gaminimo programos jūsų kasdieniams patiekalams.

4 intuityvios gaminimo programos jūsų kasdieniams patiekalams.

Greitai pradėkite ir gaminkite savo mėgstamus patiekalus pasirinkdami iš 4 nustatytų gaminimo programų: virimas, maišant kepimas, sriuba ir žema temperatūra.

Techninės savybės

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.