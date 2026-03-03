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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
HD5830/90
Galingas veikimas su kaitinimo lygiais iki 2000 W
Greitas nustatymas. Paprastas gaminimas. Lengvas valymas.
Gaminkite savo būdu: 4 išankstiniai nustatymai nuo sriubų iki maišant keptų patiekalų
Saugesnė virtuvė su automatiniu išsijungimu ir vaikų saugos užraktu
Tiesiog įjunkite indukcinę kaitlentę į elektros tinklą ir galite pradėti gaminti!
Pritaikykite kasdienį maisto gaminimą savo poreikiams naudodamiesi 8 reguliuojamais galios ir temperatūros lygiais. Nuo lėto virimo iki greito užvirimo – mėgaukitės tiksliu valdymu, kad pagamintumėte skanius ir maistingus patiekalus.
Greitai pradėkite ir gaminkite savo mėgstamus patiekalus pasirinkdami iš 4 nustatytų gaminimo programų: virimas, maišant kepimas, sriuba ir žema temperatūra.
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