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Daily Collection Skrudintuvas
Nutraukta gamyba
HD6105/70
1000g
Tam, kad būtų galima greitai ir lengvai išvalyti, vidinis dubuo mirkomas karštame vandenyje.
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