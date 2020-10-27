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Nutraukta gamyba
HD6141
1000g
išimamas dubuo
su vėsia sritimi
Apsaugo, kad maistas nesudegtų. Dėl to aliejus išlieka švaresnis, o tai yra sveikiau, be to, aliejų galima ilgiau naudoti. Jūsų maistas dar niekada nebuvo toks skanus!
Ši „Philips“ riebalų skrudintuvė mažina nepageidaujamus skrudinimo kvapus ir gali būti plaunama indaplovėje. Jos nereikia keisti.
Visas dalis, išskyrus valdymo skydelį, galima plauti indaplovėje. Tai greitai ir paprasta.
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