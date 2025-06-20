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  • Geriausi aromatai kepimui ant grotelių
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  • Geriausi aromatai kepimui ant grotelių
  • Geriausi aromatai kepimui ant grotelių
  • Geriausi aromatai kepimui ant grotelių
  • Geriausi aromatai kepimui ant grotelių
  • Geriausi aromatai kepimui ant grotelių
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  • Geriausi aromatai kepimui ant grotelių
  • Geriausi aromatai kepimui ant grotelių
  • Geriausi aromatai kepimui ant grotelių
  • Geriausi aromatai kepimui ant grotelių

Stalo grilis

HD6212/90

2.4
| (7) Atsiliepimai
Geriausi aromatai kepimui ant grotelių
Maksimaliai išnaudokite kepimo ant grotelių namuose funkciją su „Philips“ stalo griliu. Stiklinis dangtis sulaiko dūmų aromatą ir padaro kepsnius minkštesnius, todėl ant grotelių keptas maistas išties gardus.
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Rūkykla ir žolelių / prieskonių sietelis – geriausias skonis

Geriausi aromatai kepimui ant grotelių

  • Rūkykla

  • Žolelių / prieskonių sietelis

  • Reguliuojama temperatūra

  • 2400 W

  • Didelis kepimo paviršius: 1250 cm²

Mėgaukitės dūmų skonio kepsniais

Mėgaukitės dūmų skonio kepsniais

Įdėkite medžio drožlių ir uždarykite dangtį, kad mėsa ir žuvis įgautų dūmo skonį.

Žolelių / prieskonių sietelis žolelėms, vynui ir kt.

Žolelių / prieskonių sietelis žolelėms, vynui ir kt.

Žolelių / prieskonių sietelis praturtina maistą natūraliu žolelių ar vyno skoniu.

Reguliuojama temperatūra tobuliems rezultatams

Reguliuojama temperatūra tobuliems rezultatams

Penki temperatūros lygiai puikiai iškepa bet kokį ingredientą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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2.4

iš 5

7

Atsiliepimai

3
2

20/06/2025

Magyarország

Magyarország

Csodálatos készülék!

A HD6212/90 grillsütő nem csak gyönyörű grillezni is jó és egyszerű vele. A leírás róla pontos és mindenben megfelel a valóságnak. Az 5ös fokozaton a készülék grillező felületén mindenhol 220 C° mérhető .

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips asztali grillsütő

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips asztali grillsütő

27/09/2025

Magyarország

Magyarország

Patvirtintas pirkėjas

Szépen teszi a dolgát

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Meg vagyok vele elégedve. Gyorsan felmelegszik, jól lehet rajta sütni.Egyetlen észrevétel. A sütés által keletkezett apró, odaégett darabkák hajszál karcot okoznak a sütő felületén. Remélem ez a későbbiekben nem fog problémát (leégést) okozni.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips asztali grillsütő

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips asztali grillsütő

31/07/2025

Magyarország

Magyarország

Lassan süss, tovább érsz

Sokkal lassabban süt, mint vártuk volna (egy faszenet grillhez képest pl), ugyanakkor ezerszer könnyebb takarítani. A tető, a párologtaró szuper kiegészítés!

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips asztali grillsütő

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips asztali grillsütő

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su „Philips HD6212” be lašų skylučių dizaino, naudojant jautienos kepsnį.