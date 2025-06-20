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HD6212/90
Rūkykla
Žolelių / prieskonių sietelis
Reguliuojama temperatūra
2400 W
Didelis kepimo paviršius: 1250 cm²
Įdėkite medžio drožlių ir uždarykite dangtį, kad mėsa ir žuvis įgautų dūmo skonį.
Žolelių / prieskonių sietelis praturtina maistą natūraliu žolelių ar vyno skoniu.
Penki temperatūros lygiai puikiai iškepa bet kokį ingredientą.
2.4
iš 5
7
Atsiliepimai
Mama8
20/06/2025
Magyarország
Csodálatos készülék!
A HD6212/90 grillsütő nem csak gyönyörű grillezni is jó és egyszerű vele. A leírás róla pontos és mindenben megfelel a valóságnak. Az 5ös fokozaton a készülék grillező felületén mindenhol 220 C° mérhető .
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips asztali grillsütő
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips asztali grillsütő
ZoliBp
27/09/2025
Magyarország
Patvirtintas pirkėjas
Szépen teszi a dolgát
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Meg vagyok vele elégedve. Gyorsan felmelegszik, jól lehet rajta sütni.Egyetlen észrevétel. A sütés által keletkezett apró, odaégett darabkák hajszál karcot okoznak a sütő felületén. Remélem ez a későbbiekben nem fog problémát (leégést) okozni.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips asztali grillsütő
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips asztali grillsütő
Zhavasi
31/07/2025
Magyarország
Lassan süss, tovább érsz
Sokkal lassabban süt, mint vártuk volna (egy faszenet grillhez képest pl), ugyanakkor ezerszer könnyebb takarítani. A tető, a párologtaró szuper kiegészítés!
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips asztali grillsütő
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips asztali grillsütő
Palyginti su „Philips HD6212” be lašų skylučių dizaino, naudojant jautienos kepsnį.