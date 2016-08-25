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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2000 W
Rumbuota plokštė
2 grilio padėtys, aukšta temp.
Esant aukštai kepimo plokščių temperatūrai, išlaikomos maisto sultys ir skonis. Taip yra tada, kai maistas dedamas ant grilio paviršių, pradeda kepintis ir gruzdintis tada susidaro skani plutelė, kuri sulaiko maisto viduje visas maistingas savybes ir skonį.
Platus temperatūros diapazonas (70–230 °C) – galėsite pasirinkti idealią temperatūrą kiekvienai sudedamajai daliai ir mėgautis tobulu maisto skoniu.
Esant aukštai temperatūrai kaitinama greitai ir nuolat palaikomas karštis.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
MilenaB
25/08/2016
Polska
Przydatny w kuchni :)
Doskonale sprawdza się przy wielu daniach. Bardzo duzym plusem jest możliwość mycia w zmywarce oraz przechowywania w pionie - bardzo ułatwia to codzienność :). Możliwość grillowania zarówno na grillu otwartym jak i zamkniętym pozwala przygotować wiele różnorodnych potraw.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy
KarRas7
17/03/2016
Polska
Świetny produkt.
Jestem mięsożercą i lubię to. Grill elektryczny jest łatwy w obsłudze i przyrządza tak jak lubię. Nic skomplikowanego. Wszelkiego rodzaju mięsa. A żona sobie griluje warzywka. Na przykład bakłażana. Jest przydatnym urządzeniem w naszej kuchni.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy