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Nutraukta gamyba

Daily CollectionKontaktinė kepsninė

HD6305/20

5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
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Šis sveiko maisto grilis yra su aukštą temperatūrą palaikančiomis plokštėmis, dėl kurių maistas išlaikomas sultingas. Plokštės įkaista greitai ir išlaiko nuolatinį karštį, kad galėtumėte pasiekti norimų rezultatų. Jos gali būti naudojamos nuožulnioje arba horizontalioje padėtyje, jei norite paįvairinti ruošimo būdą.
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Kepimas dviem padėtimis – kompaktiška konstrukcija

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  • 2000 W

  • Rumbuota plokštė

  • 2 grilio padėtys, aukšta temp.

Aukštą temperatūrą palaikančios kepimo plokštės išlaiko visų tipų skonį

Aukštą temperatūrą palaikančios kepimo plokštės išlaiko visų tipų skonį

Esant aukštai kepimo plokščių temperatūrai, išlaikomos maisto sultys ir skonis. Taip yra tada, kai maistas dedamas ant grilio paviršių, pradeda kepintis ir gruzdintis tada susidaro skani plutelė, kuri sulaiko maisto viduje visas maistingas savybes ir skonį.

Reguliuojamas termostatas užtikrina tobulą kiekvieno maisto rezultatą

Reguliuojamas termostatas užtikrina tobulą kiekvieno maisto rezultatą

Platus temperatūros diapazonas (70–230 °C) – galėsite pasirinkti idealią temperatūrą kiekvienai sudedamajai daliai ir mėgautis tobulu maisto skoniu.

Esant aukštai temperatūrai kaitinama greitai ir nuolat palaikomas karštis.

Esant aukštai temperatūrai kaitinama greitai ir nuolat palaikomas karštis.

Esant aukštai temperatūrai kaitinama greitai ir nuolat palaikomas karštis.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

25/08/2016

Polska

Polska

Przydatny w kuchni :)

Doskonale sprawdza się przy wielu daniach. Bardzo duzym plusem jest możliwość mycia w zmywarce oraz przechowywania w pionie - bardzo ułatwia to codzienność :). Możliwość grillowania zarówno na grillu otwartym jak i zamkniętym pozwala przygotować wiele różnorodnych potraw.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy

17/03/2016

Polska

Polska

Świetny produkt.

Jestem mięsożercą i lubię to. Grill elektryczny jest łatwy w obsłudze i przyrządza tak jak lubię. Nic skomplikowanego. Wszelkiego rodzaju mięsa. A żona sobie griluje warzywka. Na przykład bakłażana. Jest przydatnym urządzeniem w naszej kuchni.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy

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