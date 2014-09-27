GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Apverskite keptuvę ir naudokite grilį kaip jums patinka
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Apverskite keptuvę ir naudokite grilį kaip jums patinka
  • Apverskite keptuvę ir naudokite grilį kaip jums patinka
  • Apverskite keptuvę ir naudokite grilį kaip jums patinka
  • Apverskite keptuvę ir naudokite grilį kaip jums patinka
  • Apverskite keptuvę ir naudokite grilį kaip jums patinka
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Apverskite keptuvę ir naudokite grilį kaip jums patinka
  • Apverskite keptuvę ir naudokite grilį kaip jums patinka
  • Apverskite keptuvę ir naudokite grilį kaip jums patinka
  • Apverskite keptuvę ir naudokite grilį kaip jums patinka

Nutraukta gamyba

Daily CollectionStalinis grilis

HD6321/20

2.5
| (15) Atsiliepimai
Apverskite keptuvę ir naudokite grilį kaip jums patinka
Dviguba keptuvė – tai įvairovė pagal jus. Lygus paviršius idealiai tinka švelniai apkepti tokius produktus kaip daržovės, žuvis ar krevetės; rantytas paviršius tiks kepti mėsai, pvz., kepsniams, mėsainiams ar dešrelėms su žavingomis grilio juostelėmis.
Peržiūrėti visas naudas

Dviguba keptuvė: lygus ir rantytas paviršius

Apverskite keptuvę ir naudokite grilį kaip jums patinka

  • 2000 W

  • Dviguba plokštė: rumbuota/lygi plokštė

Dviguba keptuvė – galima kepti ant lygaus ar rumbuoto grilio paviršiaus

Dviguba keptuvė – galima kepti ant lygaus ar rumbuoto grilio paviršiaus

Dvigubą keptuvę galima apversti, todėl galėsite kepti ant lygaus ar rumbuoto paviršiaus – mėgaukitės maistu taip, kaip jums patinka. Lygi plokštė tinkama kepti mažus maisto gabalėlius. Pagaminus ant rumbuoto paviršiaus atrodo, kad mėsos gabalėliai buvo kepti ant grilio virš ugnies.

Neprideganti grilio plokštė skirta kepti be aliejaus

Neprideganti grilio plokštė skirta kepti be aliejaus

Ant nepridegančio paviršiaus galėsite kepti be aliejaus – pajusite tik maisto skonį

Integruotas riebalų lovelis riebalų pertekliui rinkti

Integruotas riebalų lovelis riebalų pertekliui rinkti

Riebalų perteklius patenka į riebalų lovelį, kurį galima plauti indaplovėje

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

2.5

iš 5

15

Atsiliepimai

3

27/09/2014

Polska

Polska

Świetny Grill

bardzo dobry grill, bardzo duży ruszt i płyta, bardzo szybko się nagrzewa, potrawy nie przywierają do powierzchni, bardzo łatwy w czyszczeniu, a mięsko smakuje bardzo dobrze.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD6320/20 Grill stołowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD6320/20 Grill stołowy

23/10/2019

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Чудесен продукт

След дълго проучване и пробване на различни марки машинки за постригване избрах тази на PHILIPS,работи изключително добре,с лекота,не скубе и не запъва.Препоръчвам

Argumentai už

работи с на батерия и с кабел

Argumentai prieš

засега няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD6321/20 Table grill

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD6321/20 Table grill

22/01/2017

България

България

отлично

лесно за работа и почистване има и хубав капак. компактни размери.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD6323/20 Table grill

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD6323/20 Table grill

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.