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Nutraukta gamyba
HD6321/20
2000 W
Dviguba plokštė: rumbuota/lygi plokštė
Dvigubą keptuvę galima apversti, todėl galėsite kepti ant lygaus ar rumbuoto paviršiaus – mėgaukitės maistu taip, kaip jums patinka. Lygi plokštė tinkama kepti mažus maisto gabalėlius. Pagaminus ant rumbuoto paviršiaus atrodo, kad mėsos gabalėliai buvo kepti ant grilio virš ugnies.
Ant nepridegančio paviršiaus galėsite kepti be aliejaus – pajusite tik maisto skonį
Riebalų perteklius patenka į riebalų lovelį, kurį galima plauti indaplovėje
2.5
iš 5
15
Atsiliepimai
taliah
27/09/2014
Polska
Świetny Grill
bardzo dobry grill, bardzo duży ruszt i płyta, bardzo szybko się nagrzewa, potrawy nie przywierają do powierzchni, bardzo łatwy w czyszczeniu, a mięsko smakuje bardzo dobrze.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD6320/20 Grill stołowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD6320/20 Grill stołowy
ANNIKON
23/10/2019
България
Patvirtintas pirkėjas
Чудесен продукт
След дълго проучване и пробване на различни марки машинки за постригване избрах тази на PHILIPS,работи изключително добре,с лекота,не скубе и не запъва.Препоръчвам
Argumentai už
работи с на батерия и с кабел
Argumentai prieš
засега няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD6321/20 Table grill
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD6321/20 Table grill
Andro
22/01/2017
България
отлично
лесно за работа и почистване има и хубав капак. компактни размери.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD6323/20 Table grill
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD6323/20 Table grill