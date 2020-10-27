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Nutraukta gamyba
HD7015/00
Espreso ir kapučino
Specialiai sukurtos kavos stiklinės su dvigubomis sienelėmis garantuoja optimalią espreso, kapučino ar įprastos kavos temperatūrą. Taip yra todėl, kad dvigubos stiklinės sienelės puikiai izoliuoja karštą gėrimą viduje, o stiklinės išorė išlieka šalta ir ją galima suimti net be rankenėlės.
Patyrusių meistrų rankų darbas. Kiekviena detalė yra originali.
Naudodami šiuos „Saeco“ puodelius mėgaukitės šiluma, kvapu ir puikiu skoniu.
Atsiliepimai
Stiklinės yra patyrusių meistrų rankų darbas, todėl kiekviena gali šiek tiek skirtis savo dydžiu. Stiklines ir šaukštelius naudokite atsargiai, kad neįskeltumėte vidinių ar išorinių stiklo sienelių. Stiklines ir lėkšteles galima plauti indaplovėje, bet būkite labai atsargūs dėdami jas į indaplovę.